EE. UU. y varios aliados del continente, incluido Colombia, lanzan alerta por presuntos “planes letales” de Irán en la región | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
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Irán EE. UU. y varios aliados del continente, incluido Colombia, lanzan alerta por presuntos "planes letales" de Irán en la región octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Foto de referencia (Canva) El comunicado recuerda que Estados Unidos y Paraguay acogieron un foro antiterrorista el mes pasado llamado Countering Transnational Terrorism Forum. Compartir en: Un grupo de varios países del continente americano lanzó este lunes un comunicado conjunto advirtiendo sobre presuntos "planes letales" y "operaciones de influencia maligna" de Irán en la región.Estados Unidos, Canadá y otros ocho países de América Latina y el Caribe firmaron el texto titulado "Declaración conjunta sobre la lucha contra las actividades terroristas iraníes en el hemisferio occidental".VEA TAMBIÉNEl régimen de Irán asegura que las negociaciones con Estados Unidos son "inútiles"oEl comunicado recuerda que Estados Unidos y Paraguay acogieron un foro antiterrorista el mes pasado llamado Countering Transnational Terrorism Forum (CTTF por sus siglas en inglés).Ahora, tras ese encuentro, los diez países firmantes desean condenar "las acciones terroristas y otras operaciones de influencia maligna en nuestro hemisferio llevadas a cabo por Irán y sus apoderados terroristas".Aunque el texto no da ningún ejemplo concreto de esos "esfuerzos hostiles", se habla de "una serie de planes letales patrocinados por Irán y sus representantes, recaudación ilícita de fondos, injerencia política y actividades de influencia extranjera".Además de Estados Unidos y Canadá, los países firmantes son Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago."Estamos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra tales amenazas", añaden en el comunicado."La República Islámica de Irán y sus representantes deben cesar estas acciones inmediatamente", ad

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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