Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición” | NTN24.COM

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  • 5 de octubre de 2026
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Ley Programa: La Tarde Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición” octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 El abogado Alí José Daniels, quien es codirector y fundador de la ONG Acceso a la Justicia, se refirió en NTN24 a la Ley del Odio del régimen chavista en Venezuela. “Niños y niñas fueron objeto de detención en la aplicación de esta ley, violando, además, el estatuto propio que le es aplicable a los niños, niñas y adolescentes que, bajo ningún concepto, podían ser juzgados bajo esta ley”, señaló. También le puede interesar Ley Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición” Elecciones de Medio Término en Estados Unidos ¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde Pedro Sánchez “Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España María Corina Machado "Qué pena que no estemos con María Corina para que pueda presentarse a elecciones": Mónica Palencia Abelardo de la Espriella Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia Abelardo de la Espriella Ejército, Armada y Fuerza Aérea: De la Espriella activará la Fuerza de Tarea Conjunta Urano Compartir en:

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original

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