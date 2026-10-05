Donald Trump califica como “una gran victoria” el triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Lula en las elecciones en Brasil | NTN24.COM

Elecciones en Brasil Donald Trump califica como "una gran victoria" el triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Lula en las elecciones en Brasil octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse – AFP Flávio Bolsonaro y Donald Trump – Fotos: EFE El senador conservador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Compartir en: El candidato Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza y con un guiño de Donald Trump el balotaje del 25 de octubre en Brasil contra el presidente Lula, que deberá batallar para intentar una remontada.El senador conservador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.VEA TAMBIÉNFlávio Bolsonaro o Lula da Silva: ¿Cuál es el candidato que más le conviene a Delcy que gane?oLa ventaja del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) suma a Brasil a un fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia de Trump.Sin manifestarle su apoyo directamente, el presidente de Estados Unidos saludó el lunes la "gran victoria" del heredero de su aliado, que cumple prisión domiciliaria por golpismo.Trump, que impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, indicó que la disputa en el balotaje será "muy reñida".Poco conocido a nivel nacional hace unos meses, Flávio se define como "más moderado" que su padre, pero recuerda que él es su "brújula".Bolsonaro sumó 56 millones de votos, más que su padre en la primera vuelta de 2018 y de 2022.La victoria de Flávio se dio a la par con un avance del bolsonarismo en el Congreso, la Cámara de Diputados y los tres estados con más electores del país.VEA TAMBIÉN¿Cuáles son los factores que le están costando la reelección a Lula da Silva en Brasil?oLa ex primera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Ja

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