Adulto mayor sin casa busca refugio tras perder todo en La Guaira

A más de tres meses de los terremotos, Mario Morón, de 62 años, está en búsqueda de una habitación tras quedar damnificado y ser excluido de las ayudas estatales, por no poseer un título de propiedad ni carga familiar dependiente. Caracas. Mario Morón caminó desde Catia La Mar a Caracas en busca de un refugio, solo con la ropa que llevaba puesta. La tarde del 24 de junio, el doble sismo destruyó la habitación en la que vivía alquilado y le hizo perder sus dos empleos en La Guaira. Desde entonces lidia con el desplazamiento forzado, la escasez de alimentos, el desempleo y el desamparo institucional. Luego de los terremotos, que afectaron a siete estados de Venezuela, entre ellos La Guaira, donde la devastación fue mayor, Mario se vio obligado a pernoctar varias noches en la plaza Bolívar del litoral central. Sobrevivientes de Caracas y La Guaira lidia con el desamparo institucional. Foto Betania Franquis Pero decidió irse a Caracas en busca de resguardo en un refugio comunitario en La Candelaria. Sin embargo, las malas condiciones y las humillaciones dentro del albergue lo llevaron a abandonarlo a los dos meses. Mario, de 62 años de edad, es geógrafo de profesión y egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB), donde estudió Administración de Empresas Turísticas. Antes del doblete sísmico trabajaba como ayudante de cocina en un centro hípico y en un hotel de la zona. Sin vivienda Para pagar una habitación en una pensión de caballeros, en el centro de Caracas, tuvo que vender la carpa que le donaron. Pero tampoco pudo sostenerse en este por falta de ingresos. Sin vivienda ni red de apoyo familiar pasa algunas noches en la sala de Emergencias del hospital Domingo Luciani y otros centros hospitalarios. Se baña en los afluentes del Parque Nacional Waraira Repano y contó que en menos de tres meses perdió ocho kilos debido a la falta de alimentación. Mario se rebusca haciendo trámites para sobrevivir. Foto Betania Franquis “Estuve cuatro días durmiendo en el hospital porque no se me abrían las puertas por ninguna parte. Me vi en la necesidad de andar en la calle, esquivando al personal para que no me sacaran”,relató Mario. Censo De acuerdo con el último balance oficial de agosto 18.000 personas quedaron damnificadas tras el doblete sísmico. Para atender la emergencia el Gobierno anunció el plan de adjudicación de viviendas, que comenzó con el levantamiento de datos para el registro único en los refugios temporales. En una primera etapa los afectados por la tragedia ingresaron a un censo biométrico dentro de los campamentos. A través de las huellas dactilares, los funcionarios validaron la identidad de cada ciudadano para conformar la lista oficial de damnificados. El terremoto principal pudo generar fisuras, pérdida de resistencias en algunos elementos estructurales, desplazamientos. Foto: Gleybert Asencio En las semanas siguientes una comisión del Ministerio de Hábitat y Vivienda inició las inspecciones en los inmuebles con daños estructurales. Los ingenieros marcaron las fachadas con etiquetas verdes, amarillas y rojas, según el nivel de riesgo de cada edificación para definir quiénes necesitaban un techo de manera urgente. Hasta finales de septiembre el Gobierno adjudicó 709 apartamentos a las familias damnificadas, según declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Sin embargo, esa no fue la suerte de Mario. Sin respuestas En su búsqueda de soluciones Mario acudió a las autoridades de La Guaira. Durante una jornada de entrega de aportes económicos, encabezada por entes oficiales y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, constató la asignación de recursos para damnificados. Foto: Gleybert Asencio No obstante, su solicitud fue rechazada bajo el argumento de que no poseía título de propiedad ni carga familiar dependiente. “Les dije que qué hago a los 62 años si nadie me quiere dar trabajo. Me dijeron que no me correspondía ayuda porque vivía alquilado y no tengo niños pequeños. Me dejaron en la nada”. A pesar de los o

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