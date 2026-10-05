“Abelardo no va a tolerar que Colombia sea refugio de criminales”: Daniel Noboa destaca la cooperación militar con Colombia y destaca el giro en la seguridad fronteriza | NTN24.COM

Relaciones bilaterales "Abelardo no va a tolerar que Colombia sea refugio de criminales”: Daniel Noboa destaca la cooperación militar con Colombia y destaca el giro en la seguridad fronteriza octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 El presidente de Ecuador, Daniel Noboa-Foto: EFE Las recientes expulsiones de familiares de alias Fito desde suelo colombiano confirmaron la efectividad de las operaciones conjuntas que realizaron con agencias de inteligencia internacionales. Compartir en: El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que la administración de su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, mantendrá un combate firme contra las bandas transnacionales para evitar que el territorio vecino sea guarida de criminales ecuatorianos.En entrevista con el medio Radio Centro Digital, el jefe de Estado ecuatoriano subrayó la transformación positiva en las relaciones bilaterales y destacó la comunicación fluida que existe entre las cúpulas militares y policiales de ambos países.VEA TAMBIÉNEsposa e hija de alias ‘Fito’ llegan a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia: así fue el milimétrico dispositivo para su trasladoo​La declaración presidencial marcó el contraste respecto a la gestión anterior en la frontera sur, donde el accionar de grupos armados al margen de la ley afectaba la seguridad de la zona limítrofe.Según Noboa, la estricta vigilancia en los corredores viales colombianos redujo las opciones de evasión de los capos del narcotráfico, lo que evita que municipios como Cali y otras regiones mantengan su función como centros de descanso o de planificación logística para las organizaciones delictivas.​“Abelardo de la Espriella no va a tolerar que Colombia sea el lugar de descanso de los criminales ecuatorianos. Las cosas están mejorando, se ve una cooperación real y hablamos por teléfono con regularidad. La labor coordinada entre las Fuerzas Armadas y la Policía demuestra que hoy ese territorio ya no resulta un lugar seguro para los delincuentes”, aseveró el

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