Ejército de Colombia destruyó explosivos improvisados de alto poder instalados en una institución educativa rural frecuentada por 25 menores | NTN24.COM

Ejército de Colombia Ejército de Colombia destruyó explosivos improvisados de alto poder instalados en una institución educativa rural frecuentada por 25 menores octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Foto: Ejército de Colombia La instalación de artefactos explosivos en instituciones educativas representa una violación grave del Derecho Internacional Humanitario. Compartir en: Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional de Colombia desmantelaron dos dispositivos explosivos improvisados de alto poder que habían sido instalados en una institución educativa rural del municipio de Cajibío, departamento del Cauca.La operación militar, que se extendió durante más de tres horas, permitió neutralizar una amenaza directa contra 25 menores de edad que asisten diariamente a la escuela, además de los docentes y la comunidad educativa del sector rural.VEA TAMBIÉN"Abelardo no va a tolerar que Colombia sea refugio de criminales”: Daniel Noboa destaca la cooperación militar con Colombia y destaca el giro en la seguridad fronterizao"Una escuela no debe usarse como escenario para el terrorismo", señaló el Ejército Nacional a través de su cuenta oficial de X, donde detalló el procedimiento técnico realizado por soldados especializados para la destrucción controlada de los artefactos explosivos.La institución militar indicó que los dispositivos fueron ubicados y neutralizados por personal de la Tercera División, en el marco de las operaciones de seguridad que se desarrollan en la región del Cauca, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales."Rechazamos de manera categórica el uso de explosivos en entornos escolares y continuamos desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil y prevenir acciones terroristas", agregó el comunicado oficial del Ejército, enfatizando su compromiso con la protección de la población civil.La instalación de artefactos explosivos en instituciones educativas representa una violación grave del Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo la vida de menores de edad y comunidades rurales.Las autoridades militares no especificaron qué organización terrorista podría estar detrás de la instalación de los explosivos, aunque la región registra presencia de diversos grupos irregulares que disputan el control territorial.VEA TAMBIÉNAsí funcionará la Fuerza de Tarea Urano que encabeza Abelardo De la Espriella para golpear al ELNoLa comunidad educativa pudo retomar sus actividades una vez concluido el procedimiento de desminado, que fue ejecutado siguiendo protocolos técnicos establecidos para este tipo de emergencias.El Ejército mantiene operaciones permanentes en la zona para prevenir nuevos incidentes que pongan en peligro a la población.Este hecho evidencia los desafíos que enfrentan las comunidades rurales colombianas, particularmente en regiones donde persiste la presencia de actores armados ilegales que utilizan métodos terroristas prohibidos por el derecho internacional. Temas relacionados: Ejército de Colombia Gobierno de Colombia Explosivos Terrorismo Cauca

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