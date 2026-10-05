Vuelta a Venezuela: Juan Diego Hoyos gana la segunda etapa y Jefferson Ruiz nuevo líder < El Informador Venezuela

El ciclista Juan Diego Hoyos se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Venezuela, consolidando el protagonismo de las escuadras colombianas. El corredor del equipo Sistecrédito cruzó la línea de meta en primer lugar tras un exigente recorrido de 160,1 kilómetros. El podio del día se completó con el venezolano Ángel Rivas (Alcaldía de Valera – Confitería La Guacamaya) en el segundo lugar y el brasileño João Pedro Rossi (Localiza Meoo Swift) en la tercera casilla. La jornada comenzó en la histórica población de Isnotú, cuna de San José Gregorio Hernández, ‘el médico de los pobres’, de donde el pelotón partió con un ritmo vertiginoso. La carrera avanzó entre fugas y estrategias tácticas a lo largo del territorio trujillano, culminando con un vibrante remate en la ciudad de Pampán, donde Hoyos impuso sus condiciones de velocista. Con los resultados del día, Jefferson Ruiz Ruiz (GW Erco Sportfitness) pasó a encabezar la clasificación general individual de la competencia con un tiempo general de carrera de 7 horas, 1 minuto, 55 segundos. El colombiano relevó en el mando al venezolano Luis Pinto (Alcaldía de Valera/Confitería La Guacamaya), quien bajó al segundo puesto a 2 segundos de diferencia. El podio parcial lo completa Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 3 segundos El espectáculo no se detiene y el tercer capítulo de la carrera venezolana se disputará este martes. Para esta nueva jornada, la caravana multicolor afrontará un trayecto de 152,5 kilómetros que tomará la salida en Buena Vista y pondrá a prueba la resistencia de los escaladores con una llegada de alta montaña en la pintoresca localidad de Carache. Resultados Etapa II Isnotú › Pampán (162,2 km) 1 Juan Diego Hoyos (Sistecrédito) 3:52:25″ 2 Ángel Rivas (Alcaldía de Valera – Confitería La Guacamaya) m.t. 3 João Pedro Rossi (Localiza Meoo Swift ) m.t. 4 Byron Guamá (Best PC) m.t. 5 Jefferson Ruiz GW Erco Sportfitness m.t. Clasificaci

Fuente: El Informador — Ver nota original