Onda Tropical n.º 55 traerá el “Cordonazo de San Francisco” esta semana a Venezuela – Efecto Cocuyo

Onda Tropical n.º 55 traerá el “Cordonazo de San Francisco” esta semana a Venezuela Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● La Humanidad ● 5 octubre, 2026 9:58 am El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este lunes se esperan condiciones meteorológicas estables durante la mañana en gran parte del territorio nacional, con cielos parcialmente nublados a despejados. No descartan, sin embargo, lluvias o chubascos dispersos acompañados de eventuales descargas eléctricas en zonas del norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia. A partir del mediodía y durante la tarde-noche se estima un incremento de la cobertura nubosa en buena parte del país, que generará precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica. Las zonas con mayor intensidad y frecuencia serán Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Monagas, Delta Amacuro, los Llanos Occidentales, Lara, los Andes y Zulia. Estas condiciones se atribuyen al tránsito de la onda tropical número 55, la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica, reforzadas por efectos convectivos locales. *#5oct* *#INAMEHInforma* *Condiciones Meteorológicas para la semana que va del 5/10/2026 al 11/10/2026 en la voz del General de Brigada Reidy José Zambrano Mendez Presidente del Inameh* *#Video*. pic.twitter.com/h8JxKEDySO— INAMEH (@INAMEH) October 5, 2026 Gran Caracas En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé nubosidad de parcial a despejado en la primera parte del día. Después del mediodía se espera un ligero aumento de la cobertura nubosa con posibles lluvias dispersas, especialmente en Caracas y la zona oeste de la región. Los vientos serán de componente variable, con velocidades cercanas a los 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23 °C y una máxima que podría alcanzar los 33 °C. A escala nacional, las temperaturas mínimas pueden bajar hasta alrededor de 7 °C en zonas andinas y las máxi

Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original