Voluntarios recuperan otros cuatro cuerpos en Residencias Caribe, La Guaira, a más de tres meses del doblete sísmico que enlutó a Venezuela | NTN24.COM

La Guaira Voluntarios recuperan otros cuatro cuerpos en Residencias Caribe, La Guaira, a más de tres meses del doblete sísmico que enlutó a Venezuela octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Personas participan en un homenaje por las víctimas de los terremotos que dejaron más de 6.500 muertos en Venezuela – Foto: EFE De las cuatro víctimas extraídas, solo se ha logrado identificar formalmente a una mujer de 48 años, de nombre Elizabeth Acosta. Compartir en: Un equipo de voluntarios recuperó cuatro cuerpos de entre los escombros en el conjunto Residencias Caribe, situado en Caraballeda, La Guaira (Venezuela).VEA TAMBIÉNNeutro Shorty anunció nueva fase de obras de su iniciativa social 'Nueva Esperanza' para ayudar a afectados por el doblete sísmico en VenezuelaoEl hallazgo se produce a más de tres meses del doblete sísmico que se registró en el país caribeño.De las cuatro víctimas extraídas, solo se ha logrado identificar formalmente a una mujer de 48 años, de nombre Elizabeth Acosta, cuyo cuerpo se localizó en la Torre B.VEA TAMBIÉNHenrique Capriles pide sacar del aire el programa televisivo de Diosdado Cabello: "¿Por qué los venezolanos tenemos que financiar eso?"oDe momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.VEA TAMBIÉN"Venezuela y el terremoto ya no están en el algoritmo; sigamos difundiendo el tema": así lo aseguró reconocido creador de contenido venezolanooDos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similar

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original