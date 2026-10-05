Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo | NTN24.COM

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Política
  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
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Diosdado Cabello Programa: El Informativo Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 "Ojalá, yo repito, no hubiese existido una ley de odio. Sería extraordinario, contra el odio": mencionó. También le puede interesar Diosdado Cabello Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo Pena de muerte Inconsciente e intubada: así está la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales de pena de muerte en EE. UU. Gobierno de Colombia Fuerza de Tarea Urano: la estrategia conjunta de seguridad de Abelardo de la Espriella en Valledupar Gobierno Petro El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24 Espionaje Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI Elecciones en Brasil ¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza Compartir en:

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