Trump, preguntado por el regreso de María Corina Machado: «Todo va a salir bien» El presidente elogia a la líder opositora después de meses en los que Washington consideró que no era el momento para su vuelta por la necesidad de apuntalar la transición encabezada por Delcy Rodríguez Regala esta noticia Añádenos en Google Donald Trump y María Corina Machado en una imagen de archivo. (EP) David Alandete Corresponsal en Washington 05/10/2026 Actualizado a las 21:55h. Donald Trump ha elogiado a María Corina Machado y ha expresado optimismo sobre su futuro cuando ABC le ha preguntado por el regreso de la líder opositora a Venezuela, después de que ella misma defendiera este fin de semana que su vuelta al … país es ya urgente. Sobre todo, no ha expresado reservas sobre su vuelta. «Es una muy buena mujer. Me dio el Nobel de la Paz porque sabe que lo merecía, es muy buena mujer y todo va a salir bien», ha respondido Trump a ABC. Las palabras suponen un cambio de tono significativo después de meses en los que Estados Unidos había dado señales a Machado de que todavía no era el momento de regresar. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la prioridad de Washington ha sido apuntalar el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y preservar la estabilidad mientras avanzaba la cooperación con el país norteamericano en materia petrolera, de seguridad y migratoria. Noticia relacionada DESDE LA CASA BLANCA Los demócratas preparan el cerco a Trump por Venezuela David Alandete

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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