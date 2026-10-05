Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador

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Política
  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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EscucharPuntos claveResumenEstados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador (REUTERS/Adam Gray/Foto de archivo)05 Oct, 2026 03:19 p. m. ESTGuardarEstados Unidos pidió a un juez federal de Nueva York que descarte la posibilidad de otorgar inmunidad al ex dictador Nicolás Maduro en el proceso penal que enfrenta por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo. La Fiscalía sostiene que Venezuela no presentó ninguna solicitud para que el ex líder del chavismo recibiera esa protección, una circunstancia que contrasta con el reclamo formal realizado por Caracas en favor de Delcy Rodríguez, a quien Washington sí reconoce como presidenta encargada.La posición fue expuesta en un documento entregado al juez Alvin K. Hellerstein, encargado del caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los fiscales señalaron que Venezuela “no ha afirmado” que ninguno de los dos tenga inmunidad frente al procedimiento penal estadounidense ni frente a otros procesos judiciales abiertos en el país.PUBLICIDADLa defensa de Maduro pretende que el tribunal considere que, debido a su condición de antiguo presidente venezolano, está protegido frente a la jurisdicción penal de Estados Unidos. La Fiscalía rechaza esa interpretación y sostiene que la decisión sobre quién representa oficialmente a un Estado corresponde al Gobierno estadounidense, cuya postura sobre Maduro cambió hace años.La defensa de Maduro pretende que el tribunal considere que, debido a su condición de antiguo presidente venezolano, está protegido frente a la jurisdicción penal de Estados UnidosSegún el escrito presentado ante Hellerstein, Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019. Esa posición, afirma la Fiscalía, nunca fue revertida. En cambio, el Gobierno estadounidense reconoció formalmente a Rodríguez como encargada el 7 de marzo de 2026, después de la captu

Fuente: Infobae VE — Ver nota original

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