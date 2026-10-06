Séptimo detenido por el supuesto complot contra una base británica tras el que Trump retiró los bombarderos de EE.UU.

Séptimo detenido por el supuesto complot contra una base británica tras el que Trump retiró los bombarderos de EE.UU.
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  • 6 de octubre de 2026
- 4 minutos ago
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Séptimo detenido por el supuesto complot contra una base británica tras el que Trump retiró los bombarderos de EE.UU. La Policía Antiterrorista arresta en Londres a un británico de 22 años por el incidente de RAF Fairford, mientras Washington confirma que trasladó sus aviones tras recibir «amenazas» Regala esta noticia Añádenos en Google Un bombardero B-1B Lancer aterriza en la base aérea de la RAF en Fairford, después de que la policía declarara un incidente grave en la base. (Reuters) Ivannia Salazar Corresponsal en Londres 06/10/2026 Actualizado a las 16:58h. La investigación sobre el supuesto complot contra RAF Fairford, la base británica utilizada por Estados Unidos para sus operaciones militares contra Irán, sumó este martes un séptimo detenido, un ciudadano británico de 22 años arrestado en Londres bajo sospecha de preparación de actos terroristas, … nueve días después de que tres vehículos considerados sospechosos activaran una operación de seguridad de gran escala en los alrededores de la instalación. El joven fue detenido en Westminster y permanece bajo custodia, mientras los otros seis hombres arrestados anteriormente se encuentran en libertad bajo fianza. Ninguno ha sido acusado formalmente. La Policía Antiterrorista británica registró además una propiedad en la misma zona de Londres donde se produjo el último arresto y aseguró que mantiene abiertas distintas hipótesis para esclarecer lo sucedido. «Esta sigue siendo una investigación activa y nuestros equipos especializados continúan siguiendo múltiples líneas de investigación sobre las circunstancias que rodearon los acontecimientos cerca de RAF Fairford», señaló Vicki Evans, coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista. Noticia relacionada Muere Jeffrey Archer, el novelista superventas que conquistó las librerías, el Parlamento y acabó en prisión Ivannia Salazar

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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