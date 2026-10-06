País europeo presenta quejas formales en contra de Gianni Infantino por su cercanía con Trump y su intención de permitir inversiones privadas en la FIFA | NTN24.COM

Gianni Infantino País europeo presenta quejas formales en contra de Gianni Infantino por su cercanía con Trump y su intención de permitir inversiones privadas en la FIFA octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse – AFP Donald Trump y Gianni Infantino / FOTO: EFE El dirigente italosuizo afronta cuestionamientos por su gestión al frente de la FIFA. Compartir en: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la polémica, ha sido acusado de un posible abuso de poder y conflicto de intereses después de que la Federación Noruega de Fútbol (NFF) presentara quejas formales ante dos comités de la FIFA.Giran en torno a tres cuestiones: el plan frustrado de Infantino para abrir el Mundial a inversores privados, el levantamiento de la suspensión de la estrella estadounidense Folarin Balogun para el Mundial de 2026 tras una intervención de Donald Trump, y la concesión por parte de la FIFA del llamado Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos.VEA TAMBIÉN"Ya soy rico, no necesito correr": jugador brasileño revela lo que le decía el colombiano Jhon Durán cuando compartían equipo en EuropaoLa primera denuncia presentada el martes "pide al Comité de Ética que examine la conducta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de cualquier otra persona identificada a través de la investigación por posibles infracciones del Código de Ética de la FIFA".La segunda denuncia está dirigida al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC) de la FIFA y "pregunta si la gobernanza, la supervisión financiera, los controles internos y los procesos de toma de decisiones de la FIFA han funcionado según lo previsto".Lise Klaveness, la franca presidenta de la NFF y crítica de Infantino desde hace mucho tiempo, declaró al periódico The Times que Trump era el denominador común en los tres asuntos.La firma de capital riesgo de Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump, iba a ser el principal inversor en el desafortunado p

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original