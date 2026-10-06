Cuatro reclusos adultos mayores fallecen en apenas 12 días en las cárceles de Venezuela

EscucharPuntos claveResumenEl Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia la crisis carcelaria que enfrenta el país. EFE/Miguel Gutiérrez 06 Oct, 2026 11:16 a. m. ESTGuardarEl Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señala que cuatro reclusos de 60 años o más fallecieron bajo custodia del Estado entre el 19 y 30 de septiembre.“En apenas 12 días, entre el 19 y el 30 de septiembre, al menos cuatro personas de 60 años o más murieron bajo custodia, en un contexto en el que más de 60 personas privadas de libertad han fallecido desde abril”, denuncia el OVP en su más reciente informe.PUBLICIDADLa ONG destaca en particular el caso de Hermes Carrero, de 63 años, quien murió de un infarto en un celda del Internado Judicial del estado Barinas (Injuba), cinco días después de que se realizara en ese recinto una jornada de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.“La cercanía entre ambos hechos obliga a preguntarse qué se está verificando realmente durante estas visitas. ¿Se revisó la situación de salud de los presos? ¿Se identificó a las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas? ¿Se revisaron historias médicas? ¿Se preguntó quién necesitaba medicamentos, atención especializada o un traslado hospitalario? ¿Cuál era el estado de salud de Hermes cuando esa comisión estuvo en INJUBA?”, interpela el OVP.PUBLICIDADSubrayan que “una verdadera supervisión penitenciaria no consiste en recorrer instalaciones frente a una cámara, tomarse fotografías y luego difundirlas como evidencia del funcionamiento del sistema. Implica entrar a las áreas de reclusión, escuchar a los presos, revisar sus condiciones de vida e identificar a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”.Casos especialesUna investigación previa del OVP determinó que unas 7 mil 414 personas están presas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), de las cuales 181 son mayores de 65 años. Acotan que estos ciudadanos están “sometidos incluso a permanencias prolongadas en espacios concebidos para detenciones preventivas y no para funcionar como cárceles”.PUBLICIDADEl OVP cuestiona la falta de atención médica y las duras condiciones de reclusión que enfrentan personas de la tercera edad. EFE/Miguel Gutiérrez “Mantener a una persona de edad avanzada en prisión sin evaluar individualmente su estado de salud, sus necesidades médicas y su situación jurídica puede incrementar los riesgos que enfrenta durante la reclusión”, expone la ONG, tras recordar que la propia legislación venezolana así como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, “reconoce el derecho de las personas mayores privadas de libertad a recibir un trato acorde con sus necesidades específicas y contempla la promoción de medidas alternativas a la privación de libertad cuando corresponda”.El OVP enfatiza: “Sin médicos ni medicinas, el drama de los adultos mayores que mueren en el olvido carcelario expone una realidad que no puede seguir normalizándose. Cuando la edad, las enfermedades y la falta de atención médica se encuentran con un sistema penitenciario incapaz de garantizar una respuesta oportuna, la privación de libertad se convierte, en los hechos, en una pena de muerte”.PUBLICIDADCompartir nota:Temas RelacionadosObservatorio Venezolano de PrisionesVenezuelaCárcelesDerechos HumanosPUBLICIDADPUBLICIDADÚltimas NoticiasLos familiares de presos por el caso de contrabando en PDVSA exigieron su libertadEl caso de estos detenidos se conoce como ‘PSVSA-Obrero’ e involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petroleraEstados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictadorWashington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el pr

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