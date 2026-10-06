Cilia Flores ante la justicia de Nueva York: juez definirá si otorga casa por cárcel a la esposa del dictador Maduro | NTN24.COM

Maduro capturado Programa: El Informativo Cilia Flores ante la justicia de Nueva York: juez definirá si otorga casa por cárcel a la esposa del dictador Maduro octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 La esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, Cilia Flores, comparecerá este jueves ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York en una audiencia crucial donde el juez Alvin Hellerstein determinará si acepta su solicitud de prisión domiciliaria. También le puede interesar Maduro capturado Cilia Flores ante la justicia de Nueva York: juez definirá si otorga casa por cárcel a la esposa del dictador Maduro Donald Trump El presidente Trump aprueba ejecución por fusilamiento de autor de masacre militar en 2009 en EE. UU Terremoto Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’? Israel – Hamás Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023 Rusia ¿Qué es la peste neumónica, la enfermedad que enciende las alarmas sanitarias en el mundo? Ballenas Corredores marinos buscan proteger a especies migratorias de la pesca y los barcos Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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