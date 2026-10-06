Casa Blanca niega que Donald Trump pidiera al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos | NTN24.COM

Casa Blanca niega que Donald Trump pidiera al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos | NTN24.COM
Breaking
Mundo
  • 6 de octubre de 2026
- 46 segundos ago
0 0 1 minute read

Donald Trump Casa Blanca niega que Donald Trump pidiera al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Donald Trump, presidente de Estados Unidos – Foto: EFE La administración de los Estados Unidos aseguró que el mandatario advertía acerca de una eventual amenaza iraní. Sus palabras se malinterpretaron y provocaron críticas en California. Compartir en: La Casa Blanca negó este martes que Donald Trump solicitara al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos, después de que unas declaraciones del mandatario en un mitin en Nebraska fuesen interpretadas como una autorización para golpear Los Ángeles y San Diego.VEA TAMBIÉNPaís europeo presenta quejas formales en contra de Gianni Infantino por su cercanía con Trump y su intención de permitir inversiones privadas en la FIFAoTrump habló el lunes por la noche frente sus seguidores en Grand Island, Nebraska, en un acto de campaña antes de las elecciones legislativas de noviembre. Mientras defendía los costos económicos que se derivan de la guerra con Irán, el presidente aseguró que el incremento de los precios era “un pequeño precio” para mantener seguro al país.En ese contexto, Trump ha mencionado de forma directa a las dos principales ciudades de California. “Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego”, sostuvo, según las grabaciones del acto. Sus palabras provocaron una reacción rápida de dirigentes políticos y autoridades californianas.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, negó que Trump estuviese promoviendo un ataque contra territorio norteamericano. Según explicó, el presidente se refería a la amenaza que podría suponer para Estados Unidos que Irán llegase a disponer de capacidad nuclear.Cheung aseguró que los comentarios de Trump fueron “malinterpretados y tergiversados” y describió la reacción de los medios como un “escándalo mediático” que, a su juicio, “no se basa en la realidad”. El f

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Cilia Flores ante la justicia de Nueva York: juez definirá si otorga casa por cárcel a la esposa del dictador Maduro | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Premios Emmy, los Óscar de la televisión, se mudan al streaming | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Así salieron Shakira y Piqué de los juzgados en Barcelona tras nueva disputa por el régimen de visitas de sus hijos: el exfutbolista salió sonriendo | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

¡A bordo de la Nave! Jhostynxon García se suma al Magallanes en noviembre

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

El oligarca ruso que pagó la boda de Donald Trump Jr. asegura que ya le ha devuelto el dinero

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Ucrania afirma que ha destruido más de la mitad de la capacidad de Rusia para refinar petróleo

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez habría regalado relojes de 8.000 euros a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Luto en Colombia: Murió Víctor Hugo Ayala, la voz del Himno Nacional | NTN24.COM

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

España y Francia, los países más inseguros para los judíos, según un sondeo israelí

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in