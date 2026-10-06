Casa Blanca niega que Donald Trump pidiera al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos | NTN24.COM

Donald Trump Casa Blanca niega que Donald Trump pidiera al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Donald Trump, presidente de Estados Unidos – Foto: EFE La administración de los Estados Unidos aseguró que el mandatario advertía acerca de una eventual amenaza iraní. Sus palabras se malinterpretaron y provocaron críticas en California. Compartir en: La Casa Blanca negó este martes que Donald Trump solicitara al régimen de Irán atacar ciudades de Estados Unidos, después de que unas declaraciones del mandatario en un mitin en Nebraska fuesen interpretadas como una autorización para golpear Los Ángeles y San Diego.VEA TAMBIÉNPaís europeo presenta quejas formales en contra de Gianni Infantino por su cercanía con Trump y su intención de permitir inversiones privadas en la FIFAoTrump habló el lunes por la noche frente sus seguidores en Grand Island, Nebraska, en un acto de campaña antes de las elecciones legislativas de noviembre. Mientras defendía los costos económicos que se derivan de la guerra con Irán, el presidente aseguró que el incremento de los precios era “un pequeño precio” para mantener seguro al país.En ese contexto, Trump ha mencionado de forma directa a las dos principales ciudades de California. “Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego”, sostuvo, según las grabaciones del acto. Sus palabras provocaron una reacción rápida de dirigentes políticos y autoridades californianas.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, negó que Trump estuviese promoviendo un ataque contra territorio norteamericano. Según explicó, el presidente se refería a la amenaza que podría suponer para Estados Unidos que Irán llegase a disponer de capacidad nuclear.Cheung aseguró que los comentarios de Trump fueron “malinterpretados y tergiversados” y describió la reacción de los medios como un “escándalo mediático” que, a su juicio, “no se basa en la realidad”. El f

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original