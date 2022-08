Zverev revela que padece diabetes desde niño: Las burlas que sufrió en el colegio y el ejemplo que quiere dar con esta lucha

Entornointeligente.com /

Alexander Zverev , tenista número dos del mundo, confesó hace unos días que padece diabetes del tipo 1 desde muy pequeño.

Pese a este problema, el que le fue diagnosticado a los cuatro años de edad, se pudo abrir paso como uno de los mejores jugadores del planeta.

El alemán, en entrevista con el diario L’Equipe, dio duros testimonios de lo que debió enfrentar a temprana edad. Desde los diagnósticos médicos que le decían que no tenía chance de jugar tenis profesional hasta las burlas en el colegio.

» Me daba vergüenza. En el colegio la gente se burlaba de mí por mi condición. En una ocasión, alguien me robó todo el equipo, mi medidor de azúcar en sangre, la insulina, etc. Terminé encontrándolo en el suelo totalmente destrozado «, reveló el germano, que tiene una excepción médica para inyectarse insulina, una sustancia que está prohibida en los controles antidopaje.

Pese a ello, Zverev espera ayudar a niños que sufren del mismo mal creando una fundación: » Quiero demostrarle a todos que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad. Al principio no pensaba mucho en esto, pero con el tiempo me di cuenta que se podía».

«Ahora, muchos años después y también con los éxitos cosechados a mis espaldas, me siento lo suficientemente cómodo y confiado como para hablar de esto y anunciar que tendré mi propia fundación «, indicó.

El instituto que llevará su nombre, proporcionará medicamentos vitales para enfrentar la diabetes, además de financiar diversos proyectos relacionados a la enfermedad.

» Soy un privilegiado, tengo una vida que siempre quise tener. Siempre quise jugar al tenis, viajar por el mundo y ser uno de los mejores. Creo que pude lograrlo «, cerró. ¿Encontraste algún error? Avísanos

