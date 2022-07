Zulia: Usuarios reportan fallas en el servicio de Movistar

Entornointeligente.com /

La tarde este martes, usuarios de la red de Movistar en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia denunciaron a través de las redes sociales fallas en en el servicio de la empresa de telecomunicaciones.

Movistar sin datos ni voz en #Maracaibo #Venezuela y ustedes?

— Alberto Marin Moran (@amarinmoran) July 19, 2022

De acuerdo a los mensajes encontrados en la red social Twitter, las fallas comenzaron a presentarse desde las las 5.30 de la tarde, aproximadamente, las personas empezaron a notificar que no estaban saliendo ni entrando llamadas.

Cuando los usuarios intentaban realizar las llamadas requeridas comenzó a aparecer un mensaje de «red no disponible». La falla tampoco permitió el uso de mensajes de textos y del plan de datos. La red #Movistar esta caída en #Maracaibo o son ideas mias? No salen llamadas, no se activan datos móviles ¿? @MovistarVe @AyudaMovistarVe @GERARDTORRESP @Tiamoraradio

— Ktynazaret (@KtyNazaret) July 19, 2022

La empresa Movistar Venezuela no ha informado sobre la falla en sus redes.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

