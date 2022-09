Zulia | Seis caseríos en alerta tras ruptura de dique en el río Catatumbo

Entornointeligente.com /

Aumenta el peligro y la incertidumbre en el municipio Catatumbo por la ruptura de un dique a la altura de Orope – Guasimales.

Esto pone en riesgo la vida y las cosechas de al menos seis caseríos agrícolas y pesqueros.

Las intensas lluvias continúan en el Sur del Lago. Este año han sido más intensas y persistentes, lo que ha ocasionado severos daños naturales y pérdidas millonarias por concepto de ganado y hortalizas que cosechan productores de la zona.

La situación es recurrente por la falta de atención del régimen en el dragado de los ríos Catatumbo y Zulia.

Los productores de la zona denunciaron que si siguen las lluvias, el boquete del dique será más grande y el caudal del agua podría llegar a la zona urbana de Santa Bárbara del Zulia, causando daños peores.

Ante este escenario, el alcalde de Catatumbo, Fernando Loaiza, nuevamente agotó las vías de comunicación con las autoridades nacionales y pide que apoyen con maquinarias para iniciar los trabajos.

«Tristemente todo lo hacen a media. La información que damos es otra desgracia anunciada. Le pedimos al Gobierno nacional que nos metiera la mano, porque el gobierno local anterior no dejó en la alcaldía ni un jumbo ni una retroexcavadora. No tenemos cómo trabajar, se volvió a romper otro muro. Si no toman cartas en el asunto, el muro de Valderrama también se va a partir, y la desgracia será peor».

#29Sep | Ganaderos del Sur del Lago de #Maracaibo , informaron que el río Catatumbo rompió 90 metros del muro de contención a la altura del sector Guasimales. Hasta ahora hay 15 familias damnificadas.

📽️ @CronicaUno pic.twitter.com/7D2Y8mxdmg

— 800 Noticias (@800Noticias_) September 29, 2022

