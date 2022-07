Zulay Rodríguez va a la Presidencia por la libre postulación

Entornointeligente.com /

La diputada perredista dijo que no renunciará a su colectivo

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez presentó este miércoles 27 de julio, su precandidatura presidencial por la libre postulación.

Según menciona la diputada Rodríguez no renunciará a su actual partido, explica que «la libre postulación te permite ser miembro del partido, eso está dentro del Código Electoral y yo tengo que estar en mi curul, porque si yo no estoy en mi curul no puedo seguir haciendo las denuncias y además yo me pregunto por qué no renuncian ellos del PRD que tienen al país secuestrado».

Zulay indica que las bases del PRD están enojadas, porque han secuestrado el colectivo, se han hecho las denuncias ante la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral pero aquí no han hecho nada y la única forma es llegar arriba.

Señaló que muchos de los proyectos presentados que sirven para mejorar la calidad de vida de los panameños son desechados, por lo que se tiene que ir a una posición superior para que se pueda transformar y cambiar este país que necesita de oportunidades, considerando que es el tiempo de tomar las riendas del país.

«Hoy me estoy postulando por la libre postulación, para la Presidencia de la República, porque realmente estamos disgustados por toda la forma en que el gobierno ha administrado, hemos presentados más de 190 proyectos de ley, el último el 808 para rebajar el precio del combustible, simplemente lo vetaron, lo archivaron y hemos presentado desde el periodo pasado para rebajar la línea eléctrica, los medicamentos, el costo de la vida y siempre hemos sido ignorados» dijo Zulay.

