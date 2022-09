Entornointeligente.com /

Gustavo Zubía durante el lanzamiento de campaña nacional por el No del Partido Colorado en la Plaza Artigas de Atlántida, Canelones (06.02.2022).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Zubía y Manini contra charla sobre infancias trans que se dará el jueves en la sede del Partido Colorado Publicado el 7 de septiembre de 2022 Escribe Ignacio Martínez en Sociedad 1 minuto de lectura Según el líder de Cabildo Abierto, es «perverso», y para el diputado colorado, «si el tipo cumple 21 y quiere ser gay o travesti, perfecto», pero no cuando se trata de «niños de 9 y 11 años» Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Mathías Buela. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este jueves a las 19.30 en la sede del Partido Colorado (PC) se realizará una charla, organizada por esa colectividad política, sobre infancias trans, en la que, según se anunció, expondrán el psicólogo Pablo Giménez, la directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública, Gloria Canclini, e integrantes del colectivo Trans Boys Uruguay.

Pero el anuncio del evento no fue visto con buenos ojos por algunos políticos de la coalición. El primero que lo hizo saber fue el diputado colorado Gustavo Zubía, que lo expresó en su cuenta de Twitter. En diálogo con la diaria , dijo que cuando se trata de adultos, «por supuesto, respetemos todas las opciones sexuales», pero, en cuanto a la infancia, «hay un ámbito muy dividido, desde el punto de vista científico». Sostuvo que hay quienes dicen que «las supuestas elecciones de sexo de los niños responden a temas emocionales, no biológicos»; así las cosas, «por ese y mil temas más» es que no está de acuerdo «con cualquier tipo de manipulación de niños, a los efectos de la aceptación de una sexualidad».

«No me parece pertinente que el partido esté habilitando las posturas de esta naturaleza, que me parecen violatorias de los derechos de los niños», señaló. Zubía dijo que acepta que «hay dos bibliotecas en esto», ya que está «la corriente más habitual», según la cual «si le ponés una muñeca, va a ser niña, y si le ponés un revólver, va a ser varón», pero «no es eso». «Que el partido habilite, con ejemplos de padres con hijos, una presentación de esa naturaleza, abona una posición con la que estoy en desacuerdo», insistió.

Zubía señaló que por estas horas se comunicará con el secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, para transmitirle su postura. «Estamos hablando de niños. A mi juicio, hay que esperar. El tipo cumple 21 años, ¿quiere ser gay, travesti? Perfecto. ¿Pero hablar de niños de 9 y 11 años? Es como que se diga ‘los niños colorados de 9 años’. No no, colorado o frentista sos a los 16, 17, 18, porque no es opción tuya sino de tus padres. Es el lavado de cerebro que se da en todas las sociedades y comunidades», finalizó.

A esto se sumó el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. En su cuenta de Twitter escribió que «hay que respetar todas las opciones sexuales», pero lo que están llevando adelante los «soldados» de la «ideología de género», que «les enseñan a los niños de menos de siete años que el sexo» es una «construcción social», es «sencillamente perverso».

