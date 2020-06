Youtubers ecuatorianos participan en Aislados, la serie documental de Luisito Comunica y Juanpa Zurita

Mostrar la realidad de personas en distintos países, durante la pandemia y como consecuencia de ella, es parte del testimonio que comparten un grupo de youtubers e influencers, en la serie documental de los mexicanos Luisito Comunica y Juanpa Zurita . Cristian Abreu-Hidalgo Aislados: Un documental en cuarentena es una producción en alianza con YouTube Originals y DW Entertainment & Media

Mostrar la realidad de personas en distintos países, durante la pandemia y como consecuencia de ella, es parte del testimonio que comparten un grupo de youtubers e influencers, en la serie documental de los mexicanos Luisito Comunica y Juanpa Zurita .

Aislados: Un documental en cuarentena es una producción en alianza con YouTube Originals y DW Entertainment & Media.

Ver esta publicación en Instagram Hoy estrena “Aislados“, un documental en el cual hemos puesto nuestro esfuerzo y corazón. Estoy sumamente emocionado. A partir de hoy es de ustedes, pues retrata una realidad de la que todos estamos siendo parte. Un verdadero placer trabajar con semejantes cracks @juanpazurita @wearedwgroup @elyeiyo A POR MÁS #Aislados @youtube

El proyecto, estrenado el pasado 9 de junio, fue desarrollado durante la pandemia y se produjo a través de una serie de entrevistas en formato videollamadas que realizaron El Rey Palomo, como se conoce a Luisito Comunica, y Zurita. En el filme se incluyen testimonios e imágenes de influencers de varias partes del mundo, entre ellos tres ecuatorianos: Jorge Ulloa (EnchufeTV), Renata Salem (actriz) y Karen Bayas (cosplayer).

Netflix lanza el tráiler de ‘Over the Moon’, su nueva película de animación “Tenemos una relación de años con Luisito. La primera vez que nos encontramos fue en una conferencia en Miami y hemos sido amigos, ha participado en EnchufeTV, hizo un sketch con nosotros, salió en la película Dedicada a mi ex, entonces me escribió y me consultó si era posible que me grabe respondiendo varias preguntas que quería hacerme para su documental para que pudieran armar la narrativa y obviamente accedí”, detalla Ulloa sobre su participación, que se dio a inicios de la cuarentena en Ecuador.

Ulloa asegura que el documental rescata las versiones más impactantes y fuertes de quienes colaboraron para su realización. “Había algunas reflexiones que puse sobre lo que se vivía del covid-19. Grabé con mi celular. Yo no tenía casos cercanos de coronavirus. Feliz de que me tomaran en cuenta pero con mucha responsabilidad también porque se estaba hablando de un tema gravísimo. Yo no soy doctor ni tengo una voz con licencia poderosa para hablar del tema por lo que me limité a hablar de una manera muy personal y honesta con respecto a mi visión y creo que ese era el objetivo”, detalla el también actor

Ver esta publicación en Instagram Madre mía! El póster y trailer ya están disponibles! En verdad no lo puedo creer… más de 40 días cocinando esta belleza y por fin pueden ver algo. La experiencia de co-dirigir esto con @luisitocomunica fue en verdad increíble. Nos complementamos en el proceso en donde los dos pusimos lo mejor de nosotros y uno apoyaba el otro en sus respectivas debilidades. Aprendí mucho de ti en este proyecto Luis, gracias por traer estructura y orden a mis ideas que a veces son muy locas, gracias por tu magnífica ética de trabajo, por siempre escuchar y estar abierto a ideas, y más importante, de enseñarme que está bien no siempre tener la razón. De verdad que esto puede sonar cliché, pero no pude haber pedido un mejor codirector para hacerlo. Te admiro y te respeto mucho Luis, construimos una visión juntos y nos aseguramos que sucediera sin importar los obstáculos, que fueron muchos. Esta ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido, poder trabajar con un equipo de más de 40 personas para contar una sola historia me parece algo mágico, gracias al equipo de @wearedwgroup y todos los involucrados. Personalmente fue un reto grande hacer un documental, constantemente me ponía a prueba y exigía un nivel de trabajo que nunca había vivido. Orquestrar a un equipo de este tamaño y que todo gire al rededor de tu visión fue extraordinario. Desde escribir la estructura del docu hasta decidir la paleta de colores y música, está ha sido la experiencia más enriquecedora que he tenido en producción y dirección que sin duda despertó un apetito a seguir explorando y me di cuenta que en verdad AMO el género de documental. Disfruten el trailer que está en el link de mi biografía, comenten aquí abajo que les pareció… estoy MUY emocionado. Los leo

La actriz Renata Salem es otra de las personalidades de redes sociales que aparece en este seriado. La ecuatoriana conoció a Luisito Comunica desde el 2018, cuando vivía en Ciudad de México. “A lo largo de mi estadía allá, encontré y conocí a muchísimas personas del medio, uno de ellos fue Luis Villar (Luisito Comunica). Nos comenzamos a seguir en redes sociales y él me dijo que le gustaba cómo yo comunicaba, cómo yo expresaba entonces me dijo que quería que yo fuera quien represente a Guayaquil. Fue muy lindo y estoy muy agradecida de que me escogiera”, cuenta

De acuerdo a Salem, los youtubers mexicanos le enviaron unos requisitos sobre un guion técnico acerca de los videos que ella enviaría para la producción. “Recibí una cantidad de preguntas, 15 muy extensas, después envié los videos”, refiere sobre los videos (4 episodios de 15 minutos de duración) que se pueden ver en los canales de YouTube de Luisito Comunica y Juanpa Zurita

Ver esta publicación en Instagram Estoy saltando de la alegría. Esos segundos son para mi muy importantes . Estoy feliz de poner mi granito de arena en este proyecto. Corran a ver Aislados en YouTube . Está increíble!

Salem, quien formó parte de la serie 3 Familias de Ecuavisa , habla sobre la vivencia del coronavirus en Guayaqui y cómo le afectó la pandemia de manera personal, por la cancelación de varios proyectos laborales

Otra visión y vivencia de la crisis sanitaria en el país la compartió Karen Bayas, doctora y cosplayer ecuatoriana. Bayas conoció a Luisito Comunica, explica, en una convención que se realizó el año pasado en el país. Un regalo que ella le dio (una chaqueta con un diseño personalizado) se volvió viral porque el influencer lo posteó en sus redes sociales

“Él me contactó por Instagram y me dijo que iba a hacer un documental bien grande, con YouTube Originals y me dijo que iban a incluir a personas de distintas partes y que querían incluir a personas que hubieran tenido COVID-19. Él me contactó porque sobreviví al COVID-19 y quería mi historia de cómo la pasé, los síntomas y y todo eso”, comenta

Bayas sostiene que ella contó su historia como paciente del covid-19, que contrajo durante su trabajo como doctora en un hospital de la ciudad. (E)

