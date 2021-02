Deyna Castellanos enciende las redes sociales con esta nueva foto

Entornointeligente.com / A través de la red social Twitter, la futbolista Deyna Castellanos se volvió tendencia tras postear una fotografía junto a su presunta pareja

«El secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje», fue la frase publicada por la joven futbolista venezolana acompañada por una foto en la que aparece con otra mujer.

Victor Gill Ramirez

Lea también: Deyna Castellanos repite como la Jugadora del mes en el Atlético de Madrid

La gran mayoría de los usuarios de la red social de Twitter asumieron que la deportista venezolana Deyna Castellanos , que actualmente brilla con el Atlético de Madrid, salió del closet y asumió la homosexualidad de manera publica y notoria.

Victor Gill

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021

A pesar de que la deportista no confesó alguna relación amorosa, muchos usuarios lo tomaron como tal y procedieron a congratularla. “Orgullosa de ti. Felicidades mi Deyna”, dijo Oriiana Bericoto en los comentarios, a lo que sumaron otras felicitaciones y otros se mostraron poco sorprendidos por la supuesta confesión de la joven

“Llegará el día en que no importará la inclinación sexual de los deportistas o artistas y no tengan que aclararlo públicamente, porque su vida privada no influye con en el desempeño en lo profesional, bien por Deyna Castellanos“, dijo Ana, una usuaria

“Valiente, libre y clara como el agua” Por su parte, el cineasta Marcel Rasquin felicitó a Deyna Castellanos por su publicación y condenó a quienes hacían comentarios homofóbicos al respecto. Por ende, reconoció que espera que dichas palabras no hieran a la joven futbolista

“Qué linda Deyna. Valiente, libre y clara como el agua. Y qué vergüenza las respuestas de Twitterzuela. Somos unos trogloditas. Ojalá no logremos herirte”, dijo Rasquin

De igual forma, Isa rechazó los comentarios negativos en la publicación de Deyna Castellanos. “¿Los señores ‘decepcionados’ con Deyna? Hijos ni que en mil vidas fuerais a tener una oportunidad con ella respetados”, señaló

En tal sentido, la orientación sexual de Deyna Castellanos ha generado varias interrogantes y la publicación de este viernes dejó más preguntas aún. Lo que no está en cuestionamiento es el presente futbolístico de la venezolana, que sigue deleitando a la capital española con sus dribles, asistencias y goles

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021

Onvres ven el post de Deyna. Dicen “no sabe lo que se pierde”

Cristo atado, Wilfredo…la sexualidad no es 9no B. Deja a la jevita ser

— Batita González (@batita_gonzalez) February 19, 2021

Qué linda Deyna. Valiente, libre y clara como el agua. Y qué vergüenza las respuestas de Twitterzuela. Somos unos trogloditas. Ojalá no logremos herirte. @deynac18

— Marcel Rasquin (@MarcelRasquin) February 19, 2021

los señores “decepcionados” con deyna???? hijos ni que en mil vidas fuerais a tener una oportunidad con ella respetaos

— isa (@orozismo) February 19, 2021

Entornointeligente.com