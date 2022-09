Zoo de Lisboa celebra nascimento de uma cria de espécie extinta na natureza

Entornointeligente.com /

No Dia Mundial do Animal, celebrado a 4 de Outubro, o Jardim Zoológico de Lisboa vai apresentar ao público a mais recente cria de órix-de-cimitarra ( Oryx dammah ) que nasceu no zoo português. O nascimento é particularmente «especial» por se tratar de uma espécie classificada desde 2000 como «Extinta na Natureza» pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).

De acordo com o Zoo de Lisboa, «a caça, a seca e a desertificação das zonas áridas e desertas do Norte de África» são as «principais ameaças à sobrevivência » da espécie, existindo um esforço concertado entre diferentes entidades para recuperar o órix-de-cimitarra, através de medidas como «a reprodução sob cuidado humano, a recuperação do habitat natural e a reintrodução organizada de manadas», enumera em comunicado.

Através do Fundo de Conservação, o Jardim Zoológico de Lisboa «apoia, entre outros, o projecto de reintrodução do órix-de-cimitarra em parques naturais do Norte de África», detalha a nota de imprensa.

Foto Cria de órix-de-cimitarra nasceu no Jardim Zoológico de Lisboa DR Para celebrar este nascimento «tão importante» e o Dia Mundial do Animal, foi lançado um passatempo para «oferecer cinco convites duplos». Para participar , é necessário seguir a página oficial do Zoo de Lisboa no Instagram, identificar três amigos na publicação do passatempo e partilhá-la nas Stories. O passatempo termina às 18h do dia 3 de Outubro, os vencedores são divulgados no dia 4 e os bilhetes podem ser utilizados a partir de 5 de Outubro e até ao final do ano.

Além do passatempo, estão programadas diversas actividades nos próximos dias. Este fim-de-semana, dias 1 e 2 de Outubro, vão decorrer várias Animal Talks das 10h às 16h, dedicadas às «mais interessantes curiosidades sobre os habitantes do zoo, entre eles, esta mais recente cria». Haverá também Conversas com o apicultor e um «conjunto de actividades pautadas de muita ciência».

No sábado, está ainda agendado o lançamento do livro Uma aventura no arco-íris , de Liliana Brito: entre as 15h e as 17h, no coreto do zoo, na zona de acesso livre, conta-se «uma aventura mágica para descobrir o que existe no fim do arco-íris».

Já no dia 4, o Jardim Zoológico de Lisboa desafia escolas e famílias a entrar numa visita online gratuita, através do Youtube, a partir das 11h. Durante cerca de 45 minutos, a viagem vai «da savana africana às florestas tropicais do Sudoeste Asiático, passando pelos desertos do Norte de África para observar a mais recente cria» do zoo.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com