‘Zonder persoonlijke bijdrage Bouterse moet Decemberproces definitief eindigen’

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Wanneer hoofdverdachte Desi Bouterse geen persoonlijke bijdrage wil leveren aan het 8 Decemberstrafproces en vrijdag niet in de rechtszaal verschijnt, zal de krijgsraad zich moeten afvragen welk belang nog overeind staat. Dat stelt advocaat Gaetano Best, die de nabestaanden bijstaat in de klacht die zij hebben ingediend bij de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten, in gesprek met de Ware Tijd.

Hij zegt dat het antwoord op de vraag waarom de krijgsraad ervoor heeft gekozen Bouterse bij verstek te veroordelen tot een gevangenisstraf van twintig jaar, ondanks dat hij in rechte werd vertegenwoordigd door advocaat Irvin Kanhai, in de context geplaatst moet worden van hoe het hele proces is verlopen. Best: “Toen het proces begon – tot het einde – was de machtspositie van Bouterse direct aanwezig. Er is niet voor niets gekozen, zeker aan het begin van het proces, voor de militaire en zwaar beveiligde bunker te Boxel. We kunnen zeggen dat de krijgsraad een fout heeft gemaakt, maar ik noem het liever dat gekozen is voor een gemakkelijkere weg. Stel dat de krijgsraad geen verstekvonnis had gewezen en bij het vonnis de inverzekeringstelling van de verdachte had gelast, dan hadden we in Suriname waarschijnlijk een andere situatie gehad. Daar was er terecht vrees voor.”

Best kan zich dus voorstellen dat de Krijgsraad niet alleen rekening heeft gehouden met de juridische aspecten, maar ook met het machtsvraagstuk. Vandaar dat Bouterse de gelegenheid heeft gekregen in persoon een bijdrage te leveren aan het proces. “Dit betekent wel dat het verstekvonnis de verdachte Bouterse het recht geeft om in verzet te gaan.De consequentie is dat dit de nabestaanden, die al zo lang wachten op een finaal moment, duur is komen te staan.”

Volgens Best kan Bouterse met het verzetproces dat morgen begint het rechtsproces eindeloos traineren. “Elke advocaat die dit middel in handen krijgt zal er gebruik van maken. De advocaat van Bouterse zou bijvoorbeeld het hele proces dat hij in de verstekzaak heeft gevoerd weer kunnen opvoeren, tenzij de krijgsraad zich op het standpunt stelt dat het verzet slechts bedoeld is om de verdachte de gelegenheid te geven in persoon een bijdrage te leveren aan de waarheidsvinding. De bijdrage van Kanhai is er al geweest”, legt Best uit.

Hij vindt dat de krijgsraad dit zeker in overweging moet nemen wanneer Bouterse weer niet verschijnt en geen gebruik maakt van de gelegenheid die de krijgsraad hem heeft geboden. Ook de in Nederland woonachtige jurist Gerard Spong is van mening dat de krijgsraad geen verstekvonnis had moeten wijzen, omdat de verdachte bij rechte werd vertegenwoordigd en ook nog in kennis is geweest van het 8 Decemberstrafproces.

Best: “Als het verzet niet bijdraagt aan de persoonlijke bijdrage van Bouterse, zou ik zeggen stop ermee, want dan staat alleen het belang van de nabestaanden nog overeind. Het verzet mag niet worden misbruikt door de verdachte.” Kanhai heeft op 24 oktober tegenover Starnieuws verklaard dat Bouterse niet op de zitting aanwezig hoeft te zijn bij deze verzetzaak.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com