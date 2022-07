«Zona Motriz» se transmite hace 4 años en Extra TV: «Llegamos para quedarnos»

Entornointeligente.com /

Uno de los programas más importantes de Extra TV, El Canal del Pueblo, es «Zona Motriz», presentado y producido por el querido empresario dueño de Radiadores Acuña, Carlos Alberto Acuña Redondo, quien celebró a lo grande cuatro años de transmisión esta semana y para ello trajo queque, a su familia y a medio mundo, incluso hasta un mariachi.

«Cuatro años con gente excelente, los compañeros acá en Grupo Extra increíbles. Estamos innovando la mecánica por televisión. Lo que sucede es que, si vemos esto como un negocio, estamos listos. Yo lo veo más como un aporte para todas aquellas personas que les gusta la mecánica, que tienen un vehículo, que nosotros podemos ayudarles para que arreglen o mejoren y sin meter un montón de anunciantes, porque lo que importa es el televidente», expresó.

Recordó que es un sitio donde no solo se habla de radiadores, sino de otros asuntos relativos a la mecánica automotriz. «No solo se habla de radiadores, pese a que soy el dueño de Radiadores Acuña, sino que se habla de otras cosas, por ejemplo, mi señora me dice: ‘papi, no habló nada de los radiadores de la empresa’. Lo que sucede es que nuestros clientes tienen carros que usan llantas y carrocerías, entre otros aditamentos necesarios para el vehículo. Por eso contamos con ingenieros trabajando con nosotros. La parte de los lubricantes y los motores, por eso nos rodeamos de gente muy capacitada para dar esas charlas», expresó.

Agradece profundamente la mano que Grupo Extra le ha dado todos estos años. «Desde que llegamos a Grupo Extra, solo cosas buenas, gente muy humilde. Gente que nos trata a nosotros pura vida y nos motiva a salir adelante. Cuando cometemos un error, más al principio, cuando empezamos, de buena manera nos corrigen y vamos superando», subrayó.

Tras el buen posicionamiento del espacio, ya medio país los conoce y eso es muy importante. «Me ha pasado que mucha gente llega al negocio Radiadores Acuña para conocerlo a uno y eso me fascina, de verdad, conversar con la gente. Como uno es el dueño, uno puede sacar un ratito para conocer a la gente, tantas personas. Me han llegado de la frontera norte y de la frontera sur. Gente humilde, llega con el radiador de su chapulín o camión de trabajo para que se lo arreglemos. Nosotros vemos todo, desde el carro de la casa hasta todo lo industrial y agrícola. Cuando uno se pone a hablar con ellos las historias que nos cuentan, la gente que trabaja en el campo bajo el sol, que es durísimo, me cuentan de sus rutinas fuertes, yo no duraría ni medio día», declaró.

Y rememoró el nacimiento de su negocio «Trabajo en radiadores desde hace 27 años aproximadamente. Ahí comencé poco a poco. Arranqué en un taller muy pequeño, incluso yo administré otra fábrica de radiadores. Tuve la oportunidad de comenzar, incluso nadie me quería vender soldadura para los radiadores, no sé qué me vieron y nadie me vendía. Me acuerdo que un ángel desde Estados Unidos, mi mamá me ayudó por medio de contactos. Recuerdo que, desde Los Ángeles, California, me mandaron una cajita enorme de metro y medio por metro y medio. Ahí empecé. Todos estos años he aprendido bastante y cómo cuesta tener gente honrada. La gente te dice ¿usted es caro? Claro, yo no vendo desechables. Lo mío es bronce y cobre, casi de fábrica. A todos los esperamos en ‘Zona Motriz’».

Acuña tiene familia en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. «Toda mi familia está en Las Vegas, efectivamente. No me fui para allá, pues amo Costa Rica. Casi todos mis hermanos son nacidos allá, pero yo costarricense mil por mil. Mi familia tiene una empresa de limpieza, pero en forma industrial. Tengo 67 años, tres hijos, cuatro nietos y un bisnieto. Mi esposa, Sandra Suárez Ramírez, tenemos 47 años de casados. Esperamos que ‘Zona Motriz’ siga muchos años más, venimos para quedarnos», finalizó.

PERIODISTA: Ariel Chaves González

EMAIL: [email protected]

Sábado 09 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

