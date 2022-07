Entornointeligente.com /

Zoilita, una mujer común con una vida extraordinaria Erick Marciscano | La Estrella de Panamá Gricel Berríos Cedida Gricel Berríos siempre fue amiga de las palabras. Recuerda que desde niña encontraba un regocijo en escribir. «Siempre fue algo que me gustó y creo que lo saqué de mi mamá que tenía una redacción impecable», comenta durante la entrevista que ofreció a La Estrella de Panamá. Pero más allá de eso que ‘de músico poeta y loco, todos tenemos un poco’, la escritura para Gricel fue en un momento un instrumento de trabajo.

«Cuando trabajé en medios de comunicación el escribir tenía una variedad de objetivos: una cuña publicitaria, el libreto de un show, una glosa o una gacetilla par a el periódico. En televisión -Trabajando en RPC- escribí guiones para programas completos, documentales y guiones de programas en vivo televisión. Entré al periódico -La Prensa- , un medio completamente diferente, y aunque mi rol no era escribir, siempre me llamó la atención el suplemento Ellas donde llegué a publicar algunos artículos», dice. Pero incluso antes de todo esto, siendo una estudiante universitaria, recuerda que al preguntar a una de sus compañeras de estudio cómo la veía a ella en el futuro, esta le respondió «te veo como una escritora». En ese momento, ella no contemplaba esa posibilidad. Uno no ve el oficio de escribir como un oficio pues la remuneración no se vislumbra como algo inmediato. Y hay que pagar cuentas.

La oportunidad llega por la petición de su madre Zoilita. Aquejada de un cáncer le pide a Gricel que escriba sus memorias.

«La enfermedad de mi madre fue un momento coyuntural, siempre estuvo el deseo y la vocación pero no tenía una estructura ni un momento de vida. Yo creo que las cosas llegan en en el momento en que tienen que llegar. La promesa de escribir el libro la hice a mi mamá ocho años antes de que ella muriera y no se vino a concretar sino hasta siete años después de su muerte», detalla.

Zoilita Vivió, memorias de una mujer valiente es el nombre del libro en el que Gricel Berríos relata la vida de su madre Elba Zoila Serrano Caldera, conocida pro todos como Zoilita, una mujer, «normal, común, pero que logró cosas extraordinarias gracias a su fe».

La tarea no fue sencilla. Fue armar un rompecabezas en el que algunas piezas eran muy sencillas de colocar, mientras que otras se confundían y eran difíciles de ubicar.

«Hubo tres fuentes importantes: una, la memoria de mis hermanos y mis hermandas, porque cada uno de nosotros tenía una visión muy distinta de cómo era mi mamá. Yo hablé muchas cosas con mi mamá pero había unas que no recordaba». Comenta. Y para ello recurrió a sus hermanos mayores que pudieron describirle momentos que ella no guardaba en su memoria por estar muy pequeña.

Otro elemento de gran ayuda fue un libro de «Memorias para mis nietos», publicaciones «en blanco» que tienen la función de animar a la personas a escribir detalles precisos de su vida para que queden registrados en puño y letra de su autor para sus descendientes, en este caso Ana Priscilla, hija de Gricel.

«Prisci me prestó ese libro, obviamente con mucha reserva y yo le prometí que lo trataría con mucho respeto. Hay cosas que ella le escribió a Prisci que no eran de dominio público. Pero me nutrí de algunos de esos escritos para describir su boda, por ejemplo», comenta.

La propia Zoilita fue una de esas fuentes. «Escribió bastante sobre su infancia, de su relación con mi papá y de su matrimonio hasta probablemente cuando cumplió 25 años de casada. Hasta ese momento había llenado muchos espacios. Pero de allí en adelante no había nada escrito de ella», reconoce Gricel.

El resto de la información se fue armando con conversaciones que tuvieron madre e hija en momentos específicos de su vida adulta y más adelante, en la recta final de su vida. «Yo me mudé a casa de mi mamá los dos últimos meses de su vida. Ella necesitaba bastante ayuda y yo pasé bastante tiempo con ella. Aproveché para preguntarle algunas cosas, seguir llenando espacios, hasta un momento en que me dijo ‘ya. No quiero pensar más’. Ella estaba muy cansada», rememora. Zoilita le dijo a Gricel «hija, ya tú lo sabes todo. Mi vida fue un libro abierto para ti». Pero las dudas seguían siendo muchas.

«Me preguntaba, ¿será que estoy contando las cosas como son? Además, había muchos episodios difíciles, complicados…», reconoce la autora.

Y es que las dinámicas familiares son complejas y distan mucho de la perfección, aunque nadie lo quiera aceptar. Queremos ver los dramas familiares como algo muy lejano cuando realmente son mucho mas comunes y frecuentes.

«Las historia de vida nutren a la gente, te enseñan que no estás solo en este mundo, que hay otra gente que enfrenta situaciones y salen adelante y, ¿por qué tú no?». «En todos lados pasan estas cosas. Todas las familias sufren de infidelidades, de temas de alcoholismo, del hermano fuera del matrimonio… eso no es nada nuevo. Pero lo más importante es que contar una historia como esa no significa deshonrar la memoria de nadie. Es la vida real», afirma.

«Para poder escribir el libro tuve que poner en pausa los juicios morales. Desde el juicio moral hubieramos podido decir cosas muy feas, pero desde la narrativa de los hechos —reales e incluso contados por ella—,como fueron y el efecto que tuvieron en ella (Zoilita) tuve que poner a un lado el juicio. No ayudaba. Hubiera sido una opinión mía respecto a su vida y eso no es una memoria», advierte.

Y ese tratamiento ayudó a que los cinco hermanos de Gricel percibieran el resultado como algo respetuoso a la memoria de su madre y su padre. La autora admite que parte de la demora en concretar este proyecto fue considerar la reacción de sus hermanos. «Yo no estaba lista para abordar esa situación. Tuvieron que pasar cuatro años», cuenta. Porque aunque todos ellos vivieron la misma vida y habitaron en la misma casa, podían tener puntos de vista diferentes. «Y quería respetarlos a ellos, porque también es su historia. Me ayudó mucho tener la figura de un editor como Carlos Wynter quien me dijo claramente ‘ellos no son los editores. Esta es tu historia sobre tu mamá. Si ellos quieren contar otra historia sobre tu mamá, ellos la escribirán. No tienes que comprometer tu contenido'», relata.

Finalmente Gricel reunió a sus hermanos y les dijo «Les estoy informando que voy a escribir las memorias de mamá y estos son los contenidos. No les estoy pidiendo permiso». Y luego de varias conversaciones con ellos decidió que no les mostraría el escrito hasta después de haber entregado el material a la editorial.

La presentación se dio ante un público conformado por familiares y amigos cercanos y al cabo de los días, una retroalimentación muy positiva llegó a oídos y ojos de su autora. Desde sus hermanos y demás familiares, hasta de desconocidos.

«Hay cosas que le llaman la atención a la gente y son cosas muy diversas. Una, el tema de cómo se construye la historia de los inmigrantes y cómo nos enraizamos en Panamá. Otro, es el tema del emprendimiento. Mi papá construyó todo lo que tuvo de la nada, a punta de trabajo. Por supuesto, los temas de familia, las relaciones y dinámicas complicadas y, por último, una población que le llama la atención el tema de la fe. Cómo la fe sostuvo a mi mamá en todo este tiempo y creo que esa es la columna vertebral de la historia», considera Gricel.

Sobre las razones por las cuales considera la escritora que Zoilita tenía tanto interés en que se publicaran sus memorias, están tres:

La primera, «porque la historia de mi mamá es la historia de lo que es capaz de transformar la fe. Mi mamá siempre se vio como hija de Dios, con una misión en la vida, ella quería que su historia fuese contada no para ensalzarla a ella sino al Dios que la sostuvo».

La segunda razón, porque «mi mamá era una persona que respetaba y valoraba mucho sus raíces. Esa raíz nicaragüense le daba sentido a todo lo que ella vivió. Ella no quería que todo eso se perdiera».

La tercera tiene que ver con prevención. «Hay cosas que le pasan a las mujeres y a las niñas, que no deberían pasar. Mi mamá era muy insistente en hablar con sus nietas, porque el tema de la violencia sexual fue una situación que ella tuvo que lidiar; también el tema del alcoholismo. Ella quería que yo escribiera esas cosas para hacer un poquito de docencia y de prevención, pero también con esperanza. ‘Confía’, te decía, ‘da pasos en firme’. Y para mi mamá la esperanza se basaba en el amor».

«Quien lea el libro puede darse cuenta que mi mamá amó con todo su ser: amó a su esposo, amó a sus hijos, amó a sus amigos, a los hijos de sus amigos, a su familia y ella decía y hoy por hoy todavía mis hijos lo mencionan, ‘el amor cura multitud de faltas’. Y eso es lo que ella quería transmitir», sostiene.

Tras su primera apuesta, Berríos se siente satisfecha, aunque como todos los escritores que ella conoce, «cuando ves el libro terminado te dices, podía haberle incluido esto o quitado lo otro. Me siento orgullosa en el sentido de que pude hacer algo que le trajera una sonrisa a mi mamá y que aporta a eso que ella quería. Aunque creo que mi mamá no pensó que yo iba a hacer un libro público, ella pensaría en un libro para los hijos y los amigos… Y la acogida ha sido muy buena. No pretendo que sea un best seller, pienso que ha cumplido su propósito y me dio a mí la satisfacción de contar bien una historia dura, que tiene lo bueno, lo malo y lo feo, pero que al final te deja un buen sabor».

Y hablando de sabores, pues hay que decir también que esta probadita ha dejado a la novel autora con hambre. «Esto de teja con ganas de contar otras cosas y tengo algunas ideas que quisiera llevar a cabo. Me gustaría escribir un libro de historias de mujeres que a pesar de grandes dificultades han podido reconstruir su vida», revela.

Y es que para Gricel, «las historia de vida nutren a la gente, te enseñan que no estás solo en este mundo, que hay otra gente que enfrenta situaciones y salen adelante y por qué tú no», cuestiona. Ella no se ve escribiendo libros que llaman a ver solo el optimismo. «No. La vida es dura, tienes que tomar decisiones duras y tienes que enfrentarlas con un buen par de ovarios (en el caso de las mujeres). No es fácil, pero hay gente que cuando uno se abre a la experiencia y ves la vida de otros, aprendes de cada encuentro, de cada conversación. A veces uno se encierra en su propio drama y no ves otras cosas. Pero cuando las ves, y te das cuenta que hay gente que ha lidiado con cosas mucho más difíciles que las que te han ocurrido a ti, eso te ayuda a tener perspectiva y seguir adelante», concluye.

Temas relacionados: Panamá La Estrella de Panamá

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com