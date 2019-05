Zoé Robledo: de festines cívicos y gestiones religiosas, a titular del IMSS | La Crónica de Hoy

Entornointeligente.com / Zoé Robledo, quien como subsecretario de Gobernación trabajaba en la organización de conmemoraciones como la Independencia y la Revolución, y en un dictamen para destinar espacios en radio o televisión a iglesias, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director del IMSS. Sustituirá a Germán Martínez, quien un día antes renunció al cargo con el argumento de injerencia perniciosa de Hacienda, imposición de funcionarios, falta de recursos y excesivos recortes, entre otras denuncias. El mandatario le envió un mensaje:

“Cuando uno es servidor público y está de por medio la atención a la gente, uno lucha y hace valer la justicia…, hay que ser perseverante, no rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende. Cuando se tiene una profunda convicción en favor de los demás, cuando se le tiene amor al pueblo, qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una secretaría, aunque se trate de Hacienda”. —A Germán (Martínez) le faltó terquedad… —No voy a polemizar, no voy a cucar a nadie, sólo que un buen servidor público pone por encima la justicia y no se rinde, prohibido rendirse cuando se trata de la justicia. Habló de su caso personal: desafuero, robo de la elección de 2006, campaña negra en contra: “Si nos hubiésemos rendido, aquí seguirían los conservadores corruptos saqueando al país. Que sirva eso, a poco a la primera vamos a decir: está muy difícil, qué barbaridad, así no podemos. Ya me voy”. Sorprendió el nombramiento de Robledo, uno de los funcionarios con más participación en la conferencia presidencial, pero concentrado en temas como festines cívicos, gestiones religiosas, atención de presidentes municipales, apertura de archivos secretos y reformas constitucionales. Incluso, antes del anuncio AMLO organizó una ronda entre periodistas para adivinar quién sería el elegido… Nadie atinó. “Será Zoé Robledo, le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es un hombre progresista, honesto”, informó al fin. —¿Y Zoé conoce el sector? —Sí, Zoé es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, por eso lo invité a participar. Alguien, entre los reporteros, gritó: “Sí debe conocer el IMSS, porque alguna vez se habrá enfermado”. —Hay una crisis en el Instituto, lo dijo Martínez. —Así nos dejaron al gobierno: en crisis. La salud es una asignatura pendiente, porque es el peor servicio. Estamos barriendo de corrupción. —Prometió rescatar el sector y crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, en busca de atender de manera gratuita a la población abierta . —El plan continúa. Puede haber diferencias entre Hacienda y el Seguro, pero se cumplirá el que se haga realidad el artículo 4º de la Constitución: el derecho del pueblo a la salud. —De acuerdo con un informe de Hacienda se tenían previstos mil 400 millones de pesos para programas de salud en regiones pobres, pero no se ha entregado un solo peso, ¿por qué la retención?. —No hay retención. Hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos, es cosa de revisar las cuentas. Imprimir

LINK ORIGINAL: Cronica

Entornointeligente.com