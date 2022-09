Zion lució dominante en la práctica de Pelicans

Entornointeligente.com /

METAIRIE, La. — Los New Orleans Pelicans abrieron el campamento de entrenamiento el martes con dos prácticas, una sesión matutina seguida de una vespertina.

Por diseño, la sesión de la mañana fue más ligera. La sesión vespertina tuvo una parte de scrimmage que sería el primer trabajo intenso de 5 contra 5 para Zion Williamson con el equipo desde mayo de 2020.

Uno esperaría que alguien se oxidara en esa situación, pero Williamson no es cualquiera.

«Z se veía increíble», dijo el miércoles por la tarde el entrenador de los Pelicans, Willie Green. «Su fuerza, su velocidad. Dominó bastante el scrimmage.

Should you draft Zion Williamson in the second round of your fantasy basketball draft? Rick Osentoski-USA TODAY Sports Williamson dijo a los periodistas el martes que estaba emocionado por la práctica de 5 contra 5 porque, por mucho que pudiera ejercitarse durante la temporada baja, era difícil simular un trabajo de 5 contra 5 contra jugadores muy talentosos.

«Lo que se destacó fue su fuerza más que nada», dijo Green. «Bajó la cancha rápidamente. Cuando atrapó el balón, tomó decisiones rápidas. Ya fuera anotar o encontrar un compañero de equipo. Fue realmente impresionante verlo».

Los compañeros de equipo de Williamson dijeron que aprovechó al máximo el trabajo que pudo realizar.

«Se parece a Z», dijo el alero de los Pelicans, Larry Nance. «El tipo no ha jugado baloncesto durante 500 y tantos días. No es que ninguno de nosotros espere eso de inmediato, pero tengo que ser honesto contigo, el tipo se ve bien. Tomará tiempo para que todos se adapten a él. Le llevará tiempo adaptarse a todo el mundo, pero es difícil no quedar impresionado».

Nance dijo que luego habló con Williamson en el vestidor y le preguntó si se dio cuenta de que no falló un tiro. Williamson le dijo que ni siquiera había pensado en eso.

«Parece la misma bola de demolición que todos conocemos y amamos», dijo Nance. «Estoy muy contento por decir lo menos».

Green dijo que los Pelicans usaron principalmente su alineación titular proyectada en los partidos de anoche (Williamson, CJ McCollum , Brandon Ingram , Herb Jones y Jonas Valanciunas ), pero cambiarán las cosas el miércoles por la noche cuando regresen a la cancha por segundo año consecutivo.

Si bien Nance ha jugado contra Williamson antes y Green ha entrenado contra Williamson, los Pelicans tienen varios jugadores que no han tenido la oportunidad de jugar con Zion desde que estuvo lesionado durante toda la temporada pasada.

Trey Murphy y José Alvarado, parte de la clase de novatos del año pasado con Jones, vieron por primera vez a Williamson en la cancha.

«Fuerte. Muy fuerte. Y también listo para jugar», dijo Murphy cuando se le preguntó cómo lucía Williamson. «Diré eso. Eso es todo lo que tengo que decir».

Alvarado dijo que no parecía que Williamson se hubiera perdido mucho tiempo.

«Creo que ‘Z’ es un jugador muy especial», dijo Alvarado. «Pero es un jugador al que podemos adaptarnos. No necesita el balón de inmediato. Encontrará su manera. Se adaptó muy bien. Parecía que había estado jugando con nosotros por un tiempo».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com