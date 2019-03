Zinedine Zidane sobre posibles refuerzos del Real Madride: “Me gusta mucho Pogba”

Entornointeligente.com / Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , recogió el guante de Paul Pogba y su confesión de que le gustaría jugar en el conjunto madridista y le respondió con elogios, asegurando que le “gusta mucho” y que “hay pocos jugadores que aporten tanto” como el centrocampista francés. “Me gusta mucho Pogba”, confesó Zidane en su última respuesta de la comparecencia ante los medios ante una pregunta en francés. “No es nuevo, lo conozco personalmente y es un jugador diferente, que aporta mucho”, añadió. Zidane, que antes había descartado hablar de jugadores que no forman parte del Real Madrid, sí lo hizo con Pogba y se extendió con elogios a las virtudes del jugador del Manchester United. “Hay pocos jugadores que aporten tanto como él. Es un centrocampista que sabe defender y atacar, sabe hacerlo todo en el campo. En cuanto a los rumores, él no forma parte de mi plantilla, juega en el Manchester United, hay que respetarlo”, dijo. “Sobre lo que ha dicho del Real Madrid y su deseo de venir, si algún día hay alguna posibilidad que él quiera dejar el Manchester, siempre ha dicho que el Real Madrid le interesa mucho, más allá de Zidane. Después de su experiencia en Inglaterra por qué no va a venir al Real Madrid”, sentenció. Fuente: EFE Vea también Alianza Lima desmiente supuesta venta de deuda con Sunat Roman Reigns minimiza a Conor McGregor ante posible ingreso del irlandés a la WWE Liga Femenina de Fútbol 7 fomenta este deporte en las estudiantes de Yurimaguas Fuerte Barzola vs. Kevin Aguilar: Conoce la FECHA, HORA Y CANAl de la pelea preliminar de UFC Enrique ‘El Fuerte’ Barzola va por su quinto triunfo al hilo en la UFC Perú jugará amistosos en Matute y el Monumental Lionel Messi revela que su hijo pequeño le pregunta por qué lo critican tanto en Argentina ¿A cuánto asciende la fortuna de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modrić, Kylian Mbappé y Gareth Bale? Gonzalo Higuaín no va más con la selección argentina: “Mi ciclo ya está” Solskjaer es confirmado como técnico permanente para 3 años en el Manchester UnitedLINK ORIGINAL: peru 21

