Zendaya protagoniza nueva campaña de Lancôme

Entornointeligente.com /

La conocida actriz y modelo estadounidense, Zendaya , dio a conocer que protagonizará la nueva campaña de Lancôme.

En la red social Instagram, la artista publicó una serie de videos donde presenta la base que promociona la compañía de cosméticos.

View this post on Instagram A post shared by Lancôme Official (@lancomeofficial)

También Lee: Sobrino de Ricky Martin dice que recibió amenaza de muerte tras denunciar a su tío

Artículos Relacionados Marruecos acoge por primera vez el Oktoberfest

Luis Rodriguez Jul 21, 2022 La BBC indemnizará a una exniñera de príncipes británicos

Luis Rodriguez Jul 21, 2022

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com