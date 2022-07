Zendaya protagoniza doblete histórico en los Emmy 2022 con Euphoria

Entornointeligente.com /

Ya dieron a conocer las nominaciones de los Emmy 2022 y la serie juvenil Euphoria de HBO tiene 16 candidaturas. Zendaya, protagonista y productora de la ficción, hizo historia por doble partida en esta edición.

La artista es candidata al premio «Mejor Actriz» por su papel en una serie de drama conocida como Euphoria. El pasado año 2021, la actriz estadounidense ganó esa categoría. Así pues, Zendaya se convierte en la intérprete más joven que resulta nominada a un premio de actriz como protagonista en dos ocasiones.

Del mismo modo, la protagonista de Euphoria también hizo historia al convertirse en la mujer más joven que opta a un reconocimiento como productora, según lo destacó Europa Press.

Además de ser la protagonista y productora de Euphoria, Zendaya también participó en la composición de la canción «You Who Cannot See, Think Of Those Who Can». Este tema opta al Emmy «Mejor Canción y Letra Original».

La serie Euphoria, suma un total de 16 candidaturas a los Emmy, de las cuales destaca «Mejor Serie de Drama»; «Mejor Actriz Secundaria de Drama» (Sydney Sweeney) y «Mejores Actores Invitados de Drama» (Colman Domingo y Martha Kellly).

