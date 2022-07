Entornointeligente.com /

Zema tenta se distanciar de Bolsonaro em MG e preocupa campanha do presidente

14/07/2022 10h05 Atualizado 14/07/2022

O movimento do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de se afastar do presidente Jair Bolsonaro acendeu o sinal amarelo na coordenação da campanha à reeleição.

Caiu como uma bomba o fato de Zema ter lançado o nome do deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) como vice na chapa encabeçada por Luiz Felipe d’Ávila (Novo) na disputa pelo Palácio do Planalto.

O lançamento foi recebido na campanha de Bolsonaro como um recado de que Zema não quer o presidente em seu palanque em Minas.

Pesquisa Datafolha – Governo de MG: Romeu Zema, 48%; Alexandre Kalil, 21%; Carlos Viana, 4%

Integrantes do Novo avaliam que a forte rejeição de Bolsonaro em Minas poderia prejudicar Zema, onde lidera as pesquisas.

Em desvantagem no estado, o presidente apostava todas as fichas no palanque forte do governador para alavancar votos no segundo maior colégio eleitoral do país.

Com o movimento de Zema, Bolsonaro terá que mudar a estratégia e ficar no palanque exclusivo do senador Carlos Viana (PL). Já o governador, tenta manter votos de eleitores de Bolsonaro e do ex-presidente Lula .

