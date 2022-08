Entornointeligente.com /

Zema diz que 10 a 15 PMs são demitidos todos os meses, defende privatização da Cemig e promete reformar todas as escolas Candidato à reeleição, Zema abriu a série de entrevistas no podcast Frango com Quiabo. Por g1 Minas — Belo Horizonte

22/08/2022 16h00 Atualizado 22/08/2022

1 de 1 Candidato ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) foi o primeiro entrevistado do g1 Minas — Foto: Alex Araújo / g1 Candidato ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) foi o primeiro entrevistado do g1 Minas — Foto: Alex Araújo / g1

O candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi o primeiro a ser entrevistado na série do g1 , que teve início nesta segunda-feira (22). Às jornalistas Liliana Junger e Thaís Pimentel, Zema disse que 10 a 15 policiais militares são demitidos todos os meses no estado, defendeu a privatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e falou que vai reformar todas as escolas estaduais.

Nesta terça-feira (23), o entrevistado será o candidato do PL, Carlos Viana, e, na quarta-feira (24), o candidato do PSD, Alexandre Kalil. Os três candidatos tiveram 5% ou mais na pesquisa Ipec de 15 de agosto e, por isso, serão entrevistados ao vivo.

Marcus Pestana (PSDB), Indira Xavier (UP), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (PSOL), Vanessa Portugal (PSTU), Cabo Tristão (PMB) e Lourdes Francisco (PCO), demais candidatos ao governo de Minas, participarão de entrevistas gravadas, que serão exibidas de 25 de agosto a 2 de setembro.

Começa, nesta segunda, série de entrevistas do g1 com candidatos ao governo de Minas Gerais Romeu Zema, candidato do Novo ao governo de Minas, é entrevistado pelo g1

Veja os principais pontos da conversa com Zema:

Violência policial

Romeu Zema (Novo) responde pergunta sobre ocorrências envolvendo policiais

Zema comentou casos recentes em que foram registradas mortes durante abordagens policiais em Minas Gerais. Na última sexta-feira (19), um adolescente de 15 anos foi morto por policiais militares em Belo Horizonte . Em julho, um homem de 29 anos foi assassinado pela PM , na Vila Barraginha, em Contagem, na Região Metropolitana.

Segundo Zema, cerca de 10 a 15 policiais militares são demitidos todos os meses no estado.

«Primeiro, quero lamentar todas essas ocorrências. Estão sendo todas averiguadas. Eu saliento que, em nosso governo, Minas Gerais se transformou no estado mais seguro do Brasil. Temos a polícia menos letal do Brasil. Temos esses problemas? Temos. Serão apurados e, com certeza, teremos militares que serão demitidos. Como eu assino, todo mês, cerca de 10, 15 demissões na Polícia Militar», falou.

O candidato disse que, ainda, que «se nós temos uma instituição que nós podemos ter orgulho em Minas Gerais é da Polícia Militar».

Privatização de Copasa e Cemig

Romeu Zema (Novo) responde pergunta sobre privatização

Caso seja reeleito, Zema pretende levar adiante as propostas de desestatização da Cemig e da Copasa . Durante a entrevista, o candidato disse que o estado não tem condições de investir de forma adequada nessas empresas.

«Hoje, o controlador tanto da Copasa quanto da Cemig é um estado que ainda enfrenta seríssimas dificuldades financeiras (…) Nós precisamos ter à frente dessas empresas um acionista que coloque bilhões e bilhões, que vai gerar empregos para o estado e tirar essas empresas da mão da politicagem», afirmou.

Reforma de escolas

Romeu Zema (Novo) responde pergunta sobre reforma nas escolas estaduais

Zema disse que todas as escolas estaduais de Minas Gerais vão passar por reformas.

«Nós estamos agora em um processo de cobrirmos quadras em todas as escolas que têm área, para que os alunos não fiquem dependendo de tempo (…) Nós estamos nesse momento construindo mais de 300 quadras cobertas nas escolas estaduais, e não vai ficar escola em estado de mau conservação, não», disse.

Diversidade no governo

Romeu Zema (Novo) responde pergunta sobre a presença feminina na polítca

Romeu Zema falou da atuação de mulheres no governo dele e o que pretende fazer para aumentar a diversidade com servidores negros e negras e assumidamente LGBTQIAP+ no governo caso seja reeleito.

«Eu sou totalmente favorável para que essas minorias possam ter uma situação diferente no processo de seleção. A nossa UEMG e a Unimontes já adotam esses critérios nos seus processos de vestibular. Nós temos que lembrar que temos em Minas Gerais um regime do funcionalismo público que foi desenhado na década de 50, que carece de modernização e que nós queremos modernizar».

Relação com outros partidos

Romeu Zema (Novo) responde pergunta sobre fortalecimento de laços em apoio de governo

Zema falou que o mandato dele é realizado com uma «política diferente», mas que precisa de aliados de outros partidos para aprovar pautas na Assembleia Legislativa.

«Nós somos um governo meritocrático, não tenho nenhum parente no estado, não moro em palácio, moro na minha casa. Antes, o governador Pimentel tinha 32 empregadas. Me considero bem diferente da política que sempre vigorou em Minas Gerais. Nós temos feito um governo técnico, pautado por dados, e não por influência dos poderosos», falou o governador.

«Agora, para você fazer política, você precisa ter aliados, porque muita coisa é votada na Assembleia. Eu não posso simplesmente falar: 'eu só vou depender do meu partido'. O meu partido não tem número suficiente», afirmou.

Apoio a presidenciáveis

Romeu Zema (Novo) responde pergunta sobre apoio a presidenciáveis

Em 2018, Zema pediu votos para João Amoêdo e Jair Bolsonaro. Na eleição deste ano, o candidato à reeleição em MG apoia Felipe D'Ávila. Questionado quem apoiaria em um possível segundo turno presidencial, ele disse que é necessário aguardar, mas afirmou que não vota no PT.

«O segundo turno não sabemos como vai acontecer, pode ser que a eleição seja resolvida no primeiro turno. É muito prematuro (falar em apoio), vamos aguardar para ver, mas uma coisa eu já adianto: eu não voto em corrupto. Em PT eu não voto, um governo que teve tanto escândalo, para mim, é algo inadmissível».

Mineração

Romeu Zema (Novo) fala sobre mineração na Serra do Curral

Romeu Zema disse que o estado tem adotado ações para tornar Minas Gerais menos dependente da mineração e que assumiu um compromisso com a população para que tragédias com barragens, como em Mariana e Brumadinho , sejam «coisa do passado».

«Eu não quero que nenhum governador de Minas enfrente aquilo que eu enfrentei no dia 25 de janeiro de 2019, a perda de 272 pessoas», falou.

Sobre a aprovação do licenciamento do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) para a exploração minerária na Serra do Curral, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zema disse que o processo «seguiu todos os trâmites legais».

«Quando nós tivemos a tragédia de Brumadinho, nós aprovamos a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que tornou os critérios muito mais rigorosos, a régua subiu, e esse projeto atendeu esses critérios», afirmou.

