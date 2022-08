Zelensky transmitiu ao papa Francisco «crimes russos» cometidos na guerra

Entornointeligente.com /

Volodymyr Zelensky manteve esta sexta-feira uma conversa telefónica com o papa Francisco, onde informou o sumo pontífice da Igreja Católica sobre os «crimes russos» cometidos na Ucrânia, divulgou o chefe de Estado ucraniano.

Relacionados guerra na ucrânia. Borrell quer Rússia a respeitar compromisso sobre cereais e Zaporijia longe de operações militares

guerra na ucrânia. Tribunal de Donetsk vai julgar cinco alegados mercenários estrangeiros

nações unidas. Acidente em Zaporizhzhia «poderia ser mais grave» que Fukushima, diz China

«Informei [o papa] sobre a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia e os seus crimes horríveis. Estou grato ao pontífice pelas suas orações pela Ucrânia» , salientou Zelesnky numa mensagem divulgada através da rede social Twitter.

Talked to @Pontifex_it . Briefed him on RF aggression against , its horrible crimes. Grateful to the pontiff for his prayers for . Our people need support of world spiritual leaders who should convey to the world the truth about acts of horror committed by the aggressor in .

– Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «O nosso povo precisa do apoio dos líderes espirituais do mundo que devem transmitir a todos a verdade sobre os atos de horror cometidos pelo agressor na Ucrânia», acrescentou.

No fim de semana, o embaixador ucraniano na Santa Sé anunciou que o papa Francisco planeia viajar para Kiev antes de uma visita ao Cazaquistão, em 13 de setembro.

«A Ucrânia há muitos anos e, especialmente, desde o início da guerra, que espera pelo papa e ficará feliz em recebê-lo antes da sua viagem ao Cazaquistão», explicou o diplomata também através do Twitter.

O Vaticano ainda não confirmou, até agora, esta possibilidade, embora o sumo pontífice tenha manifestado em várias ocasiões a sua intenção de viajar para aquele país, para pedir o fim do conflito.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com