Zelensky sobre ataque a Vinnystya. Rússia deve ser reconhecida como «Estado terrorista»

Entornointeligente.com /

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta quinta-feira a Rússia de terrorismo e de ter tido a «audácia de matar» quando decorria em Haia uma conferência internacional sobre a responsabilidade dos crimes de guerra cometidos na guerra na Ucrânia.

Relacionados guerra na ucrânia. Zelensky pede «tribunal especial» para julgar invasão russa

guerra na ucrânia. Ataque russo faz 20 mortos em Vinnytsya. «Ato aberto de terrorismo», diz Zelensky

Na habitual mensagem de vídeo, o presidente ucraniano dirigiu-se desta vez ao «mundo democrático» para dizer que «a Rússia deve ser oficialmente reconhecida como um Estado terrorista», depois do ataque à cidade de Vinnytsya, que provocou a morte a pelo menos 23 pessoas.. Considerou que nenhum Estado do mundo representa uma ameaça terrorista como a Rússia».

«Nenhum outro estado no mundo se permite destruir cidades pacíficas e a vida humana com mísseis de cruzeiro e artilharia todos os dias», lamentou Zelensky.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

«A Rússia acabou com a vida de civis exatamente no momento em que uma conferência sobre crimes de guerra russos estava a decorrer na Holanda, em Haia», refere Zelensky num texto difundo hoje através do sistema de mensagens Telegram, após um ataque com mísseis à cidade de Vinnytsya, que provocou a morte a pelo menos 23 pessoas.

Afirmando que «nenhuma outra organização terrorista teve a audácia de matar novamente quando a comunidade internacional estava a discutir crimes anteriores», o presidente ucraniano refere que com o ataque de hoje, a Rússia «mostrou assim sua atitude em relação ao direito internacional, à Europa e a todo o mundo civilizado».

Neste contexto, reiterou que «ninguém pode ter dúvidas» sobre a necessidade de se criar «o mais rapidamente possível» um «tribunal especial» para julgar a invasão russa.

Zelensky já tinha hoje pedido a criação deste «tribunal especial» numa intervenção durante uma conferência internacional em Haia sobre a responsabilização dos crimes e guerra cometidos durante o conflito em curso, tendo reforçado a mensagem após o ataque russo com mísseis contra a cidade ucraniana de Vinnytsya que causou a morte a pelo menos 23 pessoas, incluindo três crianças, e causou mais de 100 feridos.

Estes números, referiu, não são ainda definitivos, uma vez que há ainda dezenas de pessoas dadas como desaparecidas.

Os mísseis, que as autoridades ucranianas dizem terem sido disparados de um navio russo no mar Negro, atingiram edifícios civis e provocaram um incêndio que destruiu 50 automóveis que se encontravam num parque de estacionamento.

Guterres «chocado» com ataque russo a cidade de Vinnytsya O secretário-geral da ONU e a Comissão Europeia condenaram hoje o ataque russo com mísseis contra a cidade ucraniana de Vinnytsya que causou a morte a pelo menos 23 pessoas, incluindo três crianças, e causou mais de 100 feridos.

Numa mensagem transmitida pelo seu porta-voz, o secretário-geral da ONU manifestou-se «chocado» com o ataque russo que atingiu edifícios civis.

António Guterres «condena todos os ataques contra civis ou infraestruturas civis», referiu o porta-voz, citado pela AFP.

Em comunicado, a Comissão Europeia também condenou «nos termos mais fortes possíveis» os ataques da Rússia contra civis, incluindo o de hoje em Vinnytsya, que fica a 268 quilómetros da capital, Kiev.

«A União Europeia condena nos termos mais fortes possíveis estes contínuos ataques indiscriminados contra objetivos civis, incluindo hospitais, instalações de saúde, escolas e abrigos. Esta atrocidade em Vinnytsya foi a última de uma série de ataques brutais contra alvos e infraestruturas civis», refere a CE.

O comunicado está assinado pelo chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, e pelo comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, assinalando ambos que o exército russo está a deixar «um rasto de sangue na Ucrânia» e que milhares de civis «já foram mortos».

Apontando o «comportamento bárbaro da Rússia», o comunicado sublinha que a população civil ucraniana «continua a pagar um preço elevado nesta guerra devido ao desrespeito da Rússia pelo Direito Internacional Humanitário».

«Não pode haver impunidade pelas violações e crimes cometidos pelas forças russas e seus superiores políticos. Todos os responsáveis por essas atrocidades devem ser responsabilizados por suas ações, de acordo com o Direito Internacional», enfatizaram Borrell e Lenarcic.

Além de terem atingido edifícios civis, os mísseis disparados por um navio russo no mar Negro provocaram um incêndio que destruiu 50 automóveis que se encontravam num parque de estacionamento.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com