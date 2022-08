Zelensky promete «resposta forte» a ataques no Dia da Independência

Entornointeligente.com /

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou esta terça-feira que «a guerra começou na Crimeia e vai acabar na Crimeia», prometendo «liberdade para a Ucrânia» na véspera do Dia da Independência e uma «resposta forte» em caso de ataques nesta data em que também se assinalam os seis meses da invasão russa. Sem vontade de cedência de nenhuma das partes nem desejo de empreender qualquer negociação para chegar a um acordo de paz, não parece possível um fim rápido para o conflito.

Zelensky, que rejeita a proposta de «congelar» a situação no terreno para «acalmar» a Rússia, avisou no domingo que Moscovo estaria a preparar «algo particularmente feio» para hoje, 31 anos após a independência da União Soviética. O risco de ataque aumentou mais depois de Moscovo culpar Kiev pela morte da jornalista Darya Dugyna (filha de um ideólogo do Kremlin).

O receio de novos bombardeamentos levou vários civis a deixarem Kiev, onde tem reinado uma certa normalidade nas últimas semanas. Um dos assessores do presidente criticou contudo os países ocidentais que apelaram aos seus cidadãos para que deixassem a Ucrânia, temendo novos ataques a infraestruturas civis e do governo.

Subscrever Seis meses depois de lançar a «operação militar especial», o presidente russo, Vladimir Putin, fez alguns avanços no terreno, mas está longe de alcançar os seus objetivos de controlar o país e derrubar o governo. E apesar de ter alertado contra o alargamento da NATO, não querendo que a Ucrânia aderisse à Aliança Atlântica, vê a organização mais perto das suas fronteiras, com o processo para a entrada da Finlândia e Suécia.

Do lado russo, o objetivo declarado é assumir o controlo de toda a região do Donbass, procurando avançar em Donetsk depois de já ter conquistado Lugansk, mas o chefe da diplomacia russo, Sergei Lavrov, tem falado também da «libertação» de outras regiões ocupadas. Segundo os serviços de informação militares britânicos, a meta nos próximos dias passa por construir uma ponte provisória no rio Dnipro, ao lado da danificada ponte Antonivsky (crucial para manter a ligação entre as tropas em Kherson e as do leste da Ucrânia).

Do lado ucraniano, a palavra de ordem tem sido não só resistir mas também contra-atacar, precisamente na região de Kherson – a primeira a cair nas mãos dos russos. As armas e informação que Kiev tem recebido dos aliados ocidentais têm ajudado a travar o avanço russo, mas Zelensky insiste sempre na necessidade de mais. Têm ainda ocorrido vários atos de sabotagem contra alvos russos em território ocupado, incluindo na Crimeia anexada em 2014. Kiev não assume a responsabilidade, mas os ataques não ajudam à moral russa.

A aproximação do inverno irá testar não só quem está na linha da frente na Ucrânia , mas até os próprios europeus que vão continuar a sentir no bolso as consequências do conflito. Isto apesar de os líderes da União Europeia reiterarem que estão preparados para apoiar a Ucrânia «no longo prazo». O chefe da diplomacia dos 27 Josep Borrell, lembrou que Putin está à espera que os europeus cedam à pressão, muito antes de os russos cederem ao peso das sanções ocidentais.

