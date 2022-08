Entornointeligente.com /

ROMA, 22 AGO – Sono otto i vincitori del premio ‘Leggenda nazionale dell’Ucraina’. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, citato dall’agenzia di stampa Ukrinform. ll premio – che riconosce particolari atti di servizio ed eroismo al servizio dell’Ucraina – è stato dato anche all’ex calciatore Andriy Shevchenko, ambasciatore della piattaforma United24, iniziativa voluta da Zelensky per la raccolta di donazioni a sostegno dell’Ucraina. «Leggenda della Dinamo Kiev e della Nazionale ucraina. Vincitore della Champions League e del Pallone d’Oro. Questi e molti altri titoli lo hanno glorificato in tutto il mondo. E ora aiuta a unire il mondo per sostenere e aiutare l’Ucraina», ha detto il presidente. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com