Zelensky pede que Europa agrave sanções à Rússia pela chantagem com o gás

Entornointeligente.com /

«Hoje ouvimos novas ameaças de gás para a Europa… Esta é uma guerra aberta de gás que a Rússia está a travar contra uma Europa unida», disse Zelensky, reagindo ao anúncio da Gazprom de um novo corte nas entregas de gás para a Europa.

Relacionados guerra na ucrânia. Gazprom anuncia novo corte drástico nas entregas de gás à Europa

guerra na ucrânia. UE pode alterar sanções caso afetem alimentos ou fertilizantes

guerra na ucrânia. Em dificuldades no terreno, Putin vai acumulando vitórias fora da Ucrânia

Na sua mensagem diária de vídeo, Zelensky disse: «Eles não se importam com o que vai acontecer com as pessoas, como elas vão sofrer – da fome devido aos portos bloqueados, do frio do inverno e da pobreza… ou da ocupação. Estes são apenas diferentes formas de terror».

«É por isso que vocês [Europa] têm que responder. Não pensem em como solucionar a turbina, mas sim em fortalecer as sanções», disse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A gigante estatal de energia da Rússia disse esta segunda-feira que cortará as entregas diárias de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream para 33 milhões de metros cúbicos por dia – cerca de 20 por cento da capacidade do gasoduto – a partir de quarta-feira.

A empresa disse que estava a interromper a operação de uma das duas últimas turbinas em operação devido à «condição técnica do motor».

O governo alemão reagiu dizendo que não há justificação técnica para o anúncio da Gazprom.

A Europa é fortemente dependente dos recursos energéticos russos, e o Ocidente acusa Moscovo de usar a energia como arma em retaliação às sanções adotadas depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia.

O anúncio da Gazprom veio depois de a Rússia, na semana passada, ter restaurado o fornecimento de gás para a Europa através da Alemanha via Nord Stream após 10 dias de manutenção, mas apenas em 40% da capacidade do gasoduto.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com