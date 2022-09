Zelensky não acredita que Putin use armas nucleares e acusa-o de querer «afogar a Ucrânia em sangue»

Entornointeligente.com /

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira à imprensa alemã que não acredita que a Rússia vai usar armas nucleares, depois de o presidente Vladimir Putin ter afirmado que Moscovo vai utilizar todos os meios para proteger o seu território.

Relacionados guerra na ucrânia. Russos esgotam bilhetes de avião para fugir do país, após discurso de Putin

guerra na ucrânia. UE vê «sinal de desespero de Putin» em mobilização e referendos

guerra na ucrânia. Navalny diz que mobilização de militares na reserva vai levar a uma «tragédia massiva»

«Não acredito que ele vá usar essas armas» , disse Zelensky ao canal televisivo do jornal alemão Bild, referindo-se às armas nucleares. «Eu não acredito que o mundo vai permitir que ele use essas armas», acrescentou, ainda admitindo que há alguns «riscos».

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou esta quarta-feira uma «mobilização parcial» dos cidadãos do país, quando a guerra na Ucrânia está quase a chegar ao sétimo mês do conflito, numa mensagem dirigida à nação. A medida, que já entrou em vigor, é justificada com a necessidade de defender a soberania e a integridade territorial do país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Zelensky disse ao Bild que «Putin quer afogar a Ucrânia em sangue, mas também no sangue dos seus próprios soldados» e que o discurso proferido pelo líder do Kremlin não é propriamente o seu «vídeo preferido», mas que o que foi anunciado não é novidade.

Segundo o presidente ucraniano, a mobilização parcial mostra que a Rússia tem «problemas com oficiais e outros militares». «Já sabemos que mobilizaram cadetes, pessoas que não sabiam lutar. Esses cadetes caíram, nem conseguiram terminar a formação. Todas essas pessoas não podem lutar. Vieram até nós e morreram» , afirmou, frisando que Putin precisa de um «exército multimilionário» para derrubar a resistência ucraniana.

Apesar das declarações do presidente russo, Zelensky diz que não planeia cancelar a reconquista dos territórios ocupados pela Rússia. «Estou convicto de que libertaremos o nosso território «, vincou, salientando que os referendos que vão ser realizados nas regiões separatistas são «referendos falsos» e que não serão reconhecidos por 90% dos países.

Numa das primeiras reações da Ucrânia à mobilização parcial decretada pelo Presidente russo e noticiada pela agência de notícias ucraniana Ukrinform, Podolyak ironiza: «Ainda está tudo dentro dos planos, certo? A vida tem um grande sentido de humor».

O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, anunciou hoje a mobilização de 300 mil reservistas e reconheceu que o país perdeu 5.937 soldados durante a campanha na Ucrânia iniciada em fevereiro.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, está pronta a utilizar «todos os meios» ao seu dispor para «se proteger», declarou Putin, que acusou o Ocidente de procurar destruir o país.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com