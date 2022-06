Zelensky elogia recomendación de la Comisión para que Ucrania se una a la UE

Entornointeligente.com /

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aplaudió la recomendación de la Comisión Europea de otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea.

El viernes temprano, Zelenskyy tuiteó que elogia la decisión y agregó: «Es el primer paso en el camino de la membresía de la UE que sin duda acercará nuestra victoria».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el viernes en Bruselas: «Todos sabemos que los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea. Queremos que vivan con nosotros el sueño europeo».

La recomendación es el primer paso en el largo proceso de convertirse en miembro del bloque de 27 naciones. Los líderes de la UE se reunirán a finales de este mes para considerar la recomendación de la comisión. La comisión también recomendó la candidatura de Moldavia, pero no de Georgia, reseña La VOA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Bruselas de «manipular» a Ucrania, según las agencias de noticias rusas.

«Vemos cómo durante muchos años la comunidad occidental ha estado manipulando la idea de algún tipo de participación de Ucrania en sus estructuras de integración», dijo la portavoz del ministerio, Maria Zakharova, citada.

Cortes de gas natural Francia es el más reciente país en quedar completamente aislado del gas natural ruso. Moscú también ha reducido los suministros a la mitad a Italia y Eslovaquia. Además, Alemania y Austria también se han visto afectadas. Europa obtiene alrededor del 40% de su gas de Rusia.

Las naciones europeas están acumulando sus reservas para prepararse para el invierno. Usan menos gas durante el verano porque los edificios no necesitan calefacción.

La UE quiere que sus miembros tengan su almacenamiento de gas al 80% de su capacidad, al menos, para noviembre.

Rusia cortó previamente el gas natural a Polonia, Bulgaria, Finlandia, los Países Bajos y Dinamarca.

Biden dispuesto a pagar el ‘precio político’ El presidente Joe Biden dice que está dispuesto a pagar un precio político por su apoyo a Ucrania. Estados Unidos impuso duras sanciones a Rusia por invadir Ucrania y los precios de la gasolina se han disparado desde entonces.

En una entrevista el jueves con The Associated Press, Biden dijo que está tomando decisiones como comandante en jefe y no como político.

«Soy el presidente de los Estados Unidos», dijo. «No se trata de mi supervivencia política. Se trata de lo que es mejor para el país».

Biden dijo que podría haber caos en Europa si Rusia continúa adentrándose más en el continente sin ser desafiada. VOA / YS (Foto: Pixabay )

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com