Zelensky demite PGR e chefe dos serviços de segurança pelos casos de colaboração com a Rússia

Entornointeligente.com /

O presidente da Ucrânia, V0lodymyr Zelensky, demitiu este domingo a procuradora-geral da República e o chefe da agência de segurança interna, a SBU, por alegadamente terem colaborado com a Rússia,

Relacionados guerra na ucrânia. Medvedev ameaça Kiev com «dia do juízo final» em caso de ataque à Crimeia

guerra na ucrânia. UE quer reforçar sanções contra a Rússia, que continua a bombardear a Ucrânia

Segundo a Reuters, a procuradora-geral, Iryna Venediktova — que liderou a operação para processar crimes de guerra russos — e o chefe da SBU, Ivan Bakanov, que até era amigo de infância de Zelensky, foram afastados pelos númerosos casos, só agora conhecidos, de funcionários do Estado que colaboraram com a Rússia.

O presidente da Ucrânia escreveu na sua conta no Telegram, citadio por aquela agência noticiosa, que foram identificados nada menos do que 651 casos de traição, o que deu origem ao mesmo número de processos contra funcionários do próprio Ministério Públicos e das forças de segurança ucranianos — os dois organismos sob a tutela de Venediktova e Bakanov.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Tal conjunto de crimes contra as fundações de segurança nacional do estado colocam uma série de questões relevantes aos líderes. Cada uma dessas perguntas vai ter uma resposta adequada», afirmou Volodymyr Zelensky.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com