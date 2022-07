Zelensky critica neutralidade brasileira: 'Se alguém capturar terra, matar um povo, estuprar mulheres e torturar crianças, como posso ser neutro?'

Entornointeligente.com /

24/07/2022 22h05 Atualizado 24/07/2022

Exclusivo: Volodymyr Zelensky critica a posição de neutralidade do presidente Bolsonaro na guerra

Volodymyr Zelensky , o presidente da Ucrânia , fez críticas à neutralidade do Brasil em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia durante a entrevista que deu à TV Globo. O presidente Jair Bolsonaro conversou com Zelensky no dia 19. Na conversa, o líder do Brasil voltou a afirmar que vai ficar neutro nesta guerra.

Zelensky deu a entrevista no dia seguinte.

Ele contou como foi a conversa e como reagiu à posição de neutralidade do governo brasileiro. «Não acho que uma pessoa pode ser neutra quando há uma guerra no mundo», disse ele.

Zelensky, então, falou da Segunda Guerra Mundial: muitos líderes foram neutros no início. Isso permitiu, segundo o ucraniano, que os nazistas tomassem metade da Europa e pudessem se expandir.

«Não se pode ficar neutro, não se pode dizer ‘serei um mediador’; um mediador de quê? Entre quem? A guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia, é a guerra da Rússia contra o povo da Ucrânia», disse ele.

1 de 2 Zelensky e Bolsonaro — Foto: Reprodução Zelensky e Bolsonaro — Foto: Reprodução

Invasão unilateral

Isso porque, de acordo com Zelensky, os russos estão no território ucraniano. «Nós não chegamos a um acordo mútuo porque um país anunciou a guerra contra outro.»

Ele lembrou que a Rússia capturou uma parte do território ucraniano em 2014, a Crimeia. Essa guerra seria uma segunda onda de tomada de território.

«Esse é o significado de neutralidade, e por isso eu não apoio essa posição. Eu falei isso ao presidente (Bolsonaro)», afirmou Zelensky.

Apelo ao povo do Brasil

O presidente ucraniano, então, disse que conta com o povo do Brasil. «Tenho certeza de que eles apoiam os mesmos valores que nós, não importa a língua que a gente fale, somos um mesmo povo», afirmou.

Ele lembrou que no Brasil há descendentes de ucranianos (ele estimou que sejam cerca de 600 mil). O presidente pediu para que essas pessoas expliquem aos outros brasileiros o que está em jogo.

Zelensky disse que quer o apoio do Brasil, e que reagiria dessa forma se o território brasileiro fosse atacado.

«Se alguém capturar sua terra, matar seu povo, estuprar suas mulheres, torturar suas crianças, como posso dizer que sou neutro?» questionou.

A ideia de neutralidade, disse ele, permite que Vladimir Putin, da Rússia, pense que não está sozinho –e o intuito da Ucrânia é justamente tentar isolar a Rússia.

Zelensky descreve reação de Bolsonaro

Bolsonaro afirmou que apoia a Ucrânia e sua soberania e a integridade do território do país. «Eu quero acreditar nisso», disse o líder ucraniano.

Então, ele voltou a dizer que a causa da Ucrânia deve ser encampada por todos. «Do contrário, não é civilização, é só cinismo», disse ele.

2 de 2 Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua esposa Olena Zelenska durante funeral de Leonid Kravchuk — Foto: Viacheslav Ratynsky/REUTERS Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua esposa Olena Zelenska durante funeral de Leonid Kravchuk — Foto: Viacheslav Ratynsky/REUTERS

LINK ORIGINAL: G1 Globo

