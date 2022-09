Zelensky agradece condenação dos aliados do Ocidente aos referendos

Entornointeligente.com /

O presidente ucraniano agradeceu esta terça-feira a condenação dos seus aliados do Ocidente aos «referendos» que as autoridades nas regiões pró-Moscovo querem realizar já a partir desta sexta-feira.

«Agradeço a todos os amigos e parceiros da Ucrânia pela condenação massiva e firme das intenções da Rússia em querer organizar ainda mais alegados referendos», afirmou Voldymyr Zelensky na sua habitual mensagem de vídeo ao fim de mais um dia de guerra, em curso desde 24 de fevereiro.

Minimizou a relevância dos planos de «referendos», de 23 a 27 de setembro, avançados pelas autoridades pró-Rússia nas regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia para decidirem sobre a sua anexação pela Rússia.

Subscrever «Hoje [terça-feira] surgiu uma grande notícia da Rússia. Mas o que realmente aconteceu? Ouvimos alguma coisa que não ouvimos antes?», questionou Zelensky, garantindo que a posição de Kiev «não muda de acordo» com os anúncios das autoridades separatistas pró-russos nos territórios ocupados. «Vamos preservar a nossa unidade, proteger a Ucrânia. Vamos libertar a nossa terra e não vamos mostrar nenhuma fraqueza.»

Os aliados ocidentais de Kiev foram rápidos em condenar os referendos anunciados. O chanceler alemão, Olaf Scholz, classificou-os de «falsos», enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, descreveu-os como uma «farsa».

Os EUA disseram que eram «uma afronta aos princípios de soberania e integridade territorial» e que Washington nunca reconheceria as reivindicações russas de anexar territórios ucranianos.

Os referendos de anexação estão a ser preparados há meses e acontecem numa altura em que as forças ucranianas estão a desenvolver uma contraofensiva, tendo Kiev anunciado conquistas ​​na região nordeste de Kharkiv e no leste do país.

Os alegados referendos seguem o modelo levado a cabo em 2014, através do qual a Rússia anexou a península da Crimeia, no sul da Ucrânia, que Kiev e o Ocidente recusaram reconhecer.

«A situação na linha de frente indica claramente que a iniciativa pertence à Ucrânia. Os nossos defensores cumprem com cuidado e bravura as funções estabelecidas pelos seus comandantes», sublinhou ainda o chefe de Estado que voltou a pedir mais apoio para as Forças Armadas ucranianas.

O chefe de Estado congratulou ainda a 81.ª Brigada de Assalto Aeroterrestre Separada, pela sua coragem em libertar colonatos na região de Donetsk, e a 93.ª brigada mecanizada separada, pela defesa heroica de Bakhmut e Soledar.

Zelensky fez saber também que, esta quarta-feira, vai participar, por videoconferência, na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. O mesmo dia em que o presidente dos EUA, Joe Biden, está previsto discursar na ONU.

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, está já a participar Assembleia Geral das Nações Unidas, destacou Zelensky.

«A minha visita à 77.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas começou de forma especial. Em conjunto com as primeiras-damas da Polónia e da Lituânia — Agatha Kornhauser-Duda e Diana Nausediene – criámos o nosso próprio formato «Triângulo de Lublin», escreveu nas redes sociais Zelenska, apontando para o «desenvolvimento de cooperação e projetos humanitários conjuntos».

View this post on Instagram A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

A semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas começou na terça-feira, na sede da ONU em Nova Iorque, e irá prolongar-se até à próxima segunda-feira, com a presença de dezenas de chefes de Estado e de Governo, entre eles o primeiro-ministro português, António Costa.

Esta é a primeira Assembleia Geral desde o início da guerra na Ucrânia e a primeira em formato presencial desde o início da pandemia.

O evento decorre sob o tema «Um momento divisor de águas: soluções transformadoras para desafios interligados», e terá como foco a guerra na Ucrânia e as crises globais a nível alimentar, climático e energético.

Com Lusa

