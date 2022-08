Zelensky acusa a Rusia de ataque a central nuclear y pide sanciones

Entornointeligente.com /

6 Ago, 2022 | El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó a Rusia de atacar la central nuclear de Zaporiyia y pidió sanciones para la industria atómica rusa.

«Quien crea una amenaza nuclear para otros países no está en condiciones de usar la tecnología nuclear de forma responsable», dijo Zelensky durante una alocución difundida a través de vídeo, destacó Efe. Zelensky pidió además a Rusia asumir la responsabilidad del ataque que calificó de «acto terrorista». «Hoy los invasores crearon una situación peligrosa para toda Europa. Atacaron dos veces la central nuclear de Zaporiyia. Cada bombardeo de la planta es un crimen descarado, un acto terrorista», dijo el presidente ucraniano. Según la empresa estatal ucraniana Energoatom en la noche del viernes se registraron dos ataques a la central nuclear. No hubo liberación de radiactividad y actualmente solo dos de los seis reactores están activos. El Ministerio de Exteriores ucranianos señaló que en caso de que una ataque afectase a un reactor en funcionamiento las consecuencias serían similares a las del estallido de una bomba atómica. El lado ruso acusa a Ucrania de ser responsable del ataque y ha pedido que éste sea condenado por las organizaciones internacionales. Zaporiyia, la mayor planta nuclear de Europa, está bajo control de las tropas rusas desde marzo, situación sobre la que ha alertado repetidamente el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuyos expertos no tienen acceso al lugar.

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

Entornointeligente.com