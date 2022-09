Zelensky: «A tortura era uma prática generalizada no território ocupado»

Entornointeligente.com /

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na noite deste sábado que os trabalhos de exumação dos corpos continuam em Izium, na região de Kharkiv recentemente libertada do controlo russo, e que «novas provas de tortura foram encontradas».

Relacionados guerra na ucrânia. Central de Zaporíjia de novo ligada à rede elétrica

guerra na ucrânia. Ocupação russa diz ter eliminado grupo armado em Kherson

guerra na ucrânia. Guterres: «Não vejo qualquer possibilidade, a curto prazo, de uma negociação séria»

«A tortura era uma prática generalizada no território ocupado», afirmou, no seu vídeo diário, partilhado no Facebook. «Foi isso que os nazis fizeram. É isso que os ‘ruscistas’ fazem», acrescentou. A palavra «ruscista», que tem sido usada na Ucrânia, é usada para referir um «fascismo russo».

O presidente ucraniano disse que ambos terão a mesma resposta «tanto no campo de batalha como nos tribunais», prometendo «identificar todos aqueles que torturaram, que humilharam, que trouxeram esta atrocidade da Rússia para cá, para a nossa terra ucraniana».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

Segundo Zelensky, mais de dez «câmaras de tortura» já foram descobertas nas áreas libertadas de Kharkiv. «À medida que os ocupantes fugiam, também deixaram os mecanismos de tortura. Até na banal estação de caminho de ferro de Kozacha Lopan, um quarto para tortura e instrumentos para tortura com eletricidade foram descobertos», referiu.

Presidência da UE quer tribunal A República Checa, que ocupa atualmente a presidência rotativa da União Europeia, pediu neste sábado a criação de um tribunal internacional para julgar crimes de guerra na Ucrânia, após a descoberta de centenas de corpos nas proximidades de Izium.

Defendemos a punição de todos os criminosos de guerra sejam punidos. Peço a criação rápida de um tribunal internacional especial que puna o crime de agressão», declarou no Twitter o chefe da diplomacia checo, Jan Lipavsky.

O pedido surge após a descoberta de quase 450 sepulturas na área de Izium, onde «99% dos corpos exumados tinham sinais de morte violenta», disse na sexta-feira o governador regional, Oleg Sinegubov.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com