Zelenski, sobre la guerra en Ucrania: «No estamos listos para el alto el fuego»

Entornointeligente.com /

Informate más Guerra en Ucrania: al menos 1.000 niños murieron o fueron heridos «En el punto en el que estamos, no estamos listos para un alto el fuego» , señaló el jefe de Estado en el marco de la Plataforma de Crimea, un formato que congrega a los principales Estados que apoyan a Ucrania y fue creado por Kiev antes de la guerra iniciada el 24 de febrero.

Además, señaló que no volverá a evaluarse una reedición del Protocolo de Minsk , firmado entre Ucrania, la Federación Rusa y las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetks y Luganks. «Ya explicamos que no habrá Minsk 3, ni Minsk 5, Minsk 7, etcétera. No jugaremos a estos juegos», dijo.

Crimea

Durante la exposición virtual sobre Crimea, Zelenski manifestó que la desocupación de esa península supondría «un histórico paso contra la guerra en Europa» ya que «no es solo un territorio, no es solo una ficha en el juego de la geopolítica (…) Para Ucrania, Crimea es parte de nuestro pueblo, de nuestra sociedad».

Según el mandatario ucraniano, la «degradación» de Rusia comenzó con la toma de Crimea en 2014 y, si bien agradeció el apoyo de «muchas personas de todo el mundo», lamentó que otras callaran, «pretendiendo no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo».

«Y eso, en mi opinión, ha sido una de las principales razones para todo lo que está pasando ahora en Ucrania y en el mundo», indicó, sin señalar a nadie en concreto.

En ese sentido, subrayó que la península sirve de emplazamiento clave para la ofensiva de las fuerzas rusas, desde donde señaló se habrían lanzado unos 750 misiles contra «cientos de objetivos civiles», consignó la agencia de noticias Europa Press.

«Crimea era y es ucraniana» , insistió Zelenski y añadió que «formará parte de la Unión Europea» en un futuro, una vez que Kiev complete una adhesión para la que todavía no hay plazos.

Apoyo a Ucrania La cumbre virtual de hoy, heredera de otra celebrada en agosto de 2021, permitió a Ucrania lograr el apoyo explícito de medio centenar de líderes mundiales a sus reivindicaciones.

«Condenamos a Rusia. Jamás reconoceremos ninguna tentativa de cambiar el estatuto de cualquier parte de Ucrania», declaró en su intervención el canciller alemán, Olaf Scholz , quien señaló que «no será reconocido ningún simulacro de referendo».

En tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, opinó que el presidente ruso, Vladimir Putin, «quiere hacer a toda Ucrania lo que hizo en Crimea», anexionada por Moscú hace ocho años tras un plebiscito no reconocido ni por Kiev ni por los occidentales.

Johnson, al igual que su par canadiense Justin Trudeau, prometió proseguir las ayudas a Kiev y la política de sanciones contra Moscú «hasta que Rusia ponga fin a la guerra y retire sus tropas», reportó la agencia de noticias AFP.

En la misma línea se expresó el presidente francés, Emmanuel Macron, quien llamó a no tener «ninguna debilidad, ningún espíritu de compromiso» ante Rusia y pidió a Moscú un «cese de las hostilidades» y elegir «la diplomacia para reconstruir la paz», además de la retirada de sus tropas «de todo el territorio ucraniano».

En una declaración conjunta, los líderes participantes de esta reunión virtual señalaron que la anexión rusa de Crimea fue «ilegal» y una violación de la integridad territorial ucraniana.

En consecuencia, exigieron poner fin a la ocupación «temporal» de la península y reclamaron al Kremlin cumplir sus obligaciones internacionales, a la vez que defendieron entretanto mantener la «presión» sobre Moscú.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com