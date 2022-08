Zelenski rechaza ceder territorios a Rusia, incluso si celebra «pseudoreferéndums»

Entornointeligente.com /

08-08-22.-El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reafirmó su posición de no ceder territorios a Rusia, incluso si procede con referéndums en las zonas ocupadas para que se unan al país. A través de un mensaje en video difundido este domingo, Zelenski advirtió que de realizar el procedimiento no se entablarían más conversaciones entre Ucrania, sus aliados, y Rusia sobre el conflicto. «La posición de nuestro país sigue siendo la de siempre: No renunciaremos a nada de lo que es nuestro. Si los ocupantes siguen el camino de los pseudoreferéndums, cerrarán por sí mismos cualquier posibilidad de conversaciones con Ucrania y el mundo libre, que la parte rusa claramente necesitará en algún momento» ‘Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania’ Cabe recordar que funcionarios rusos y ucranianos celebraron varias sesiones de conversaciones poco después de que Rusia lanzara su «operación militar especial» en Ucrania el 23 de febrero. No obstante, se avanzó poco y no se han realizado más reuniones desde finales de marzo, e incluso cada parte culpó a la otra por la interrupción del contacto. Actualmente, las fuerzas rusas y sus aliados separatistas controlan parte del territorio en la región del Dombás y la mayor parte de Jersón, al sur de Ucrania, donde se ha sugerido la celebración de un referéndum para unirse a Rusia en las próximas semanas o meses. En Dombás, rusos se apoderaron de porciones de territorio en 2014, celebraron referéndums de independencia y proclamaron «repúblicas populares» en las regiones de Lugansk y Donetsk. El Kremlin reconoció las repúblicas en vísperas de la invasión de febrero.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com