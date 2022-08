Zelenski pide a América Latina «diseminar la verdad» sobre la invasión rusa

Entornointeligente.com /

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a América Latina «diseminar la verdad» sobre la invasión rusa contra su país, en una videoconferencia sostenida con la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago.

«Pido que diseminen la verdad sobre esta guerra en su país y en su región. Tenemos que confrontar a la propaganda rusa, exigir la responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra. Deben ser condenados por una justicia competente, se deben apoyar las sanciones contra rusia para que pague el precio máximo por la agresión», afirmó el mandatario ucraniano desde Kiev.

«Cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania hablamos de ocho años más 175 días. Cuando hablamos de las víctimas de esta guerra, no empezamos en febrero de 2022, sino en 2014 cuando empezaron a matar ucranianos por ser ucranianos», agregó Zelenski ante una audiencia de decenas de académicos y medios que asistieron a la sede universitaria.

Consultado por el futuro de su país, el jefe de Estado ucraniano apuntó que «nunca será lo mismo» y que no busca «disculpas rusas».

«Queremos que la vida regrese. Nunca será lo mismo, nunca vamos a perdonar esto a Rusia. No queremos sus disculpas, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos. Pero así es la vida, son nuestros vecinos y no podemos mudar de casa».

«Será también este un desafío histórico las generaciones rusas futuras, porque tendrán que pedir disculpas en primer lugar a sus hijos y nietos por lo que hicieron», agregó.

